Alitalia | con Air France clima cordiale

Alitalia - Calenda conferma : tre le offerte. Lunedì una prima valutazione : Tra i potenziali acquirenti ci sono Lufthansa ed il fondo statunitense Cerberus. Air France-Klm smentisce di aver presentato un'offerta ma sarebbe interessata alla compagnia in accordo con Easyjet

Alitalia - Calenda incontrerà i commissari lunedì 15 gennaio : Si lavora alacremente su Alitalia . lunedì prossimo, 15 gennaio 2018, il ministro per lo Sviluppo Economico, Carlo Calenda , incontrerà i commissari straordinari dell'ex compagnia di bandiera e ...

Alitalia - Lufthansa detta le condizioni : Servono tagli significativi : Lufthansa è pronta a rilevare Alitalia . Ma alle sue condizioni . Lo ha rivelato oggi il ceo della compagnia tedesca, Carsten Spohr, che ha scritto una lettera al ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, per chiedere " tagli significativi " e un profonda ristrutturazione.Come confermano alcune fonti all'agenzia Adnkronos, Lufthansa chiede che tale ristrutturazione avvenga prima della cessione e sia a carico ...

Alitalia - Air France ancora in corsa con easyJet e Delta : Il futuro di Alitalia potrebbe delinearsi a giorni e tra tutti i possibili scenari rispunta il nome Air France - Klm che potrebbe fare un'offerta con easyJet e con l'appoggio esterno di Delta . Nei ...

Myrna Herzog contro Alitalia per la viola distrutta : la risposta della compagnia aerea e gli ultimi aggiornamenti : Il post della musicista israeliana Myrna Herzog contro Alitalia ha fatto rapidamente il giro del mondo, condiviso da decine di migliaia di persone che si sono sentite in diritto di esprimere la propria opinione su quanto accaduto. Myrna Herzog ha condiviso su Facebook alcune immagini della sua preziosa viola del '600 dopo lo sbarco da un volo Alitalia. La musicista ha riposto lo strumento come bagaglio da stiva assumendosi la responsabilità ...