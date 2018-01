: Albano Carrisi rimprovera Costanzo per la scelta dei brani a L'Intervista - Blasting News - TutteLeNotizie : Albano Carrisi rimprovera Costanzo per la scelta dei brani a L'Intervista - Blasting News - TutteLeNotizie : Albano Carrisi rimprovera Costanzo per la scelta dei brani a L'Intervista - Blasting News - giuseppe_alto : Albano Carrisi rimprovera Costanzo per la scelta dei brani a L'Intervista - mei_antonella : @Costanzo ancora falsità su Michael Jackson ecco la verità - mei_antonella : non dice però verità su Michael jackson -

(Di venerdì 19 gennaio 2018) #è stato il protagonista della prima puntata de L’di #Maurizio. Il cantante di Cellino San Marco non ha deluso le attese dei numerosi seguaci. L’artista è stato protagonista di uno scoppiettante finale e non ha nascosto il suo disappunto per alcune scelte musicali dei produttore della trasmissione di Canale 5.ha ricordato le esperienze in campagna con il nonno quando aveva soltanto sei anni. ‘Fin da bambino sapevo che avrei fatto il cantante nonostante i miei genitori avessero idee diverse’. In particolare VIDEO mamma Jolanda sognava un futuro da maestro. ‘Fino alle medie sono stato uno studente modello, alle superiori ho iniziato a pensare alla musica’. A diciassette anni la decisione di trasferirsi a Milano dove ha iniziato a lavorare per mantenersi. ‘I primi tempi prendevo le scatolette di ananas perché la carne costava ...