Albano a L’Intervista rimprovera Maurizio Costanzo e svela il vero rapporto tra Romina

L’Intervista : Albano ospite di Costanzo parla di Romina Power. Storia finita con la Lecciso? : L'Intervista, Albano e Maurizio Costanzo “Con chi sei sposato mentalmente? Guardami in faccia…“. Maurizio Costanzo è andato dritto al punto. E Albano Carrisi, suo ospite nella prima puntata della nuova stagione de L’Intervista, non ha nascosto l’imbarazzo. “Con chi sono sposato? Eh, immaginalo!” ha risposto il cantante pugliese, che stasera sarà il protagonista dell’appuntamento di seconda serata in ...