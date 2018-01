Alain Delon ' Quando verrà il momento | voglio che il cane muoia con me' - People

Alain Delon : «Come me non c’è nessuno» : Questa intervista è tratta dal numero 2 di Vanity fair in edicola il 10 gennaio. Prende fiato e, tornando indietro alla Seconda guerra mondiale, declama: «Io, generale De Gaulle, invito gli ufficiali e i soldati francesi che si trovano in territorio britannico…». Alain Delon, che ha sempre interpretato la parte di Alain Delon, questa volta interpreta quella di Charles de Gaulle. Gli viene bene. Perché lui e il generale hanno senza dubbio ...