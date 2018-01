Aglio nero | proprietà e benefici per la salute

: Così, al pesto basta aggiungere un po’ di peperoncino per farlo ancora più smart. I benefici del cavolo nero, dell’… - GianlucaCoccia : Così, al pesto basta aggiungere un po’ di peperoncino per farlo ancora più smart. I benefici del cavolo nero, dell’… - PaneeGianduia : Buon pranzo Spaghetti integrali con aglio nero - Jack07928009 : AGLIO NERO: PROPRIETA', VANTAGGI E BENEFICI PER LA SALUTE #assistenzasanitaria - FreshPlaza_it : L'aglio nero croato e' un successo - ReporterGourmet : Le #ricette più lette del 2017 su #ReporterGourmet Stasera provate gli squisiti #spaghettoni all’aglio nero burrata… -

(Di venerdì 19 gennaio 2018) L’è nato in Corea nel 2004 e si è diffuso rapidamente negli Stati Uniti per poi arrivare anche in Europa. Conosciuto meglio con il nome di black allium, la nuova varietà è ottenuta grazie alla fermentazione di questo bulbo che viene lasciato in un ambiente ad umidità e temperatura controllate per 30 giorni. Successivamente viene lasciato ossidare in una stanza apposita per 45 giorni e, attraverso questo lungo processo, gli spicchi d’si anneriscono e si ammorbidiscono. Ha un sapore simile alla liquirizia e ha dellebenefiche importanti. Utilizzato in cucina per insaporire diversi piatti, ha una consistenza morbida ed è perfetto per bruschette e come condimento per molte pietanze. In definitiva, è l’alternativa adatta a chi non ama l’ma non vuole rinunciare aiper ladi questo prezioso alimento. L’...