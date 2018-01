Aggressioni con l' acido | la Cassazione dice sì all' adozione del figlio di Martina Levato

Aggressioni con l'acido - Cassazione : Boettcher fu 'ideatore' : Alexander Boettcher, che con la sua ex Martina Levato ha commesso a Milano alcune Aggressioni con l'acido, è stato "ideatore" e non semplice "spalla" dell'agguato a Pietro Barbini. Lo ha sottolineato ...

Aggressioni con l’acido “Boettcher fu l’ideatore - non la spalla” : Aggressioni con l’acido “Boettcher fu l’ideatore, non la spalla” Aggressioni con l’acido “Boettcher fu l’ideatore, non la spalla” Continua a leggere L'articolo Aggressioni con l’acido “Boettcher fu l’ideatore, non la spalla” sembra essere il primo su NewsGo.

Aggressioni con l'acido - la Cassazione spiega la condanna a 14 anni : "Boettcher è l'ideatore" : "Ideatore" e "compartecipe", e non semplice "spalla", dell'agguato a Pietro Barbini, anche se il lancio materiale del liquido corrosivo lo ha compiuto la...

Aggressioni con acido - la Cassazione : “Alexander Boettcher ideatore aggressione a Barbini” : Alexander Boettcher – che con la ex compagna Martina Levato ha commesso a Milano le Aggressioni all’acido sfigurando le vittime – è stato “ideatore” e “compartecipe”, e non semplice “spalla”, dell’agguato a Pietro Barbini, anche se il lancio materiale del liquido corrosivo lo ha compiuto la Levato. Lo sottolinea la Cassazione nelle motivazioni depositate oggi del verdetto che lo scorso 21 dicembre ...

Torino - la sentenza "Se le Aggressioni non sono continue - non sono maltrattamenti in famiglia" : Una donna magistrato assolve un disoccupato di 41 anni: la compagna si era presentata nove volte in otto anni al pronto soccorso

Aggressioni con lacido - la Cassazione conferma 14 anni a Boettcher : E' definitiva la condanna a 14 anni inflitta ad Alexander Boettcher per l'aggressione con l'acido e le lesioni gravissime a Pietro Barbini. Lo ha stabilito la quinta sezione penale della Cassazione, ...

Aggressioni con l'acido - la Cassazione conferma : 14 anni per Boettcher : In aula il terzo grado di giudizio per l'aggressione a Pietro Barbini. A luglio aveva preso altri 23 anni per gli agguati a Savi e Carparelli. La difesa...

Aggressioni acido - pg Cassazione chiede conferma 14 anni per Boettcher - : Chiesto il rigetto del ricorso del 32enne accusato di lesioni gravissime e condannato in Appello per aver sfregiato Pietro Barbini. I difensori dell'uomo: ''Tutte le persone offese sono state ...

Atac - predisposto piano anti Aggressioni : qualifica di polizia amministrativa per i conducenti e agenti a bordo : Atac è fortemente impegnata sul versante della tutela della sicurezza del proprio personale e in particolare di quello impiegato nelle attività di front line. A tal fine l’azienda ha predisposto un piano anti aggressioni che prevede anche il potenziamento del protocollo di intesa già siglato con la Questura, chiedendo di predisporre la presenza di forze […] L'articolo Atac, predisposto piano anti aggressioni: qualifica di polizia ...

Roma - Atac : contro Aggressioni bus spray urticante e telecamere : Roma, 19 dic. (askanews) Atac 'è fortemente impegnata sul versante della tutela della sicurezza del proprio personale e in particolare di quello impiegato nelle attività di front line. A tal fine l'...

Spari contro Brumotti di Striscia la Notizia. Le Aggressioni diventano sempre più pericolose : Ancora aggressioni contro gli inviati di Striscia la Notizia. Due colpi di pistola, il lancio di un mattone che ha ferito un cameraman e minacce di morte contro Vittorio Brumotti e la sua troupe. L'...

Aggressioni con l’acido : «Date il figlio di Martina e Alex ai nonni materni» : «I nonni materni sono idonei a crescerlo e ne hanno diritto». Devono essere dunque i genitori di Martina Levato, secondo il procuratore generale della Corte di Cassazione Francesca Ceriani. Questa la richiesta arrivata dopo due gradi di giudizio che avevano dichiarato il piccolo adottabile. La famiglia di Martina Levato ha fatto ricorso in Cassazione chiedendo di dichiarare illegittima la sentenza con cui la Corte d’Appello di Milano nel marzo ...

Aggressioni con l'acido - il pg di Cassazione : "Revocare l'adottabilità del figlio di Martina Levato - vada con i suoi genitori" : Ora il minore è affidato al Comune di Milano e sta in comunità. La magistrata: "I bimbi non si tolgono nemmeno ai mafiosi"

Aggressioni con l'acido - il pg : "Il figlio sia dato ai genitori di Martina Levato - revocare l'adottabilità" : E' la richiesta del magistrato in Cassazione: "I nonni materni con lui hanno un rapporto significativo". Ora si attende la decisione