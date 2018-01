: #90 Special le Lollipop cantano in 3 lattacco di Roberta Ruiu #90 #Special: #le #Lollipop #cantano #in #3, ... - zazoomblog : #90 Special le Lollipop cantano in 3 lattacco di Roberta Ruiu #90 #Special: #le #Lollipop #cantano #in #3, ... - granato_serena : 90 Special: le Lollipop cantano in 3, l'attacco di Roberta Ruiu - gossipnewsapp : Roberta Ruiu su '90 Special': ?Io sono le Lollipop e sarà sempre così? - _DAGOSPIA_ : LE LOLLIPOP TORNANO IN TV A 90 SPECIAL-ROBERTA RUIU (NEL CAST DI DANCE DANCE DANCE)AL VELENO - VelvetMagIta : Avete perso le Lollipop (3 su 5 almeno) a '90 special? Su #VelvetMag il video dell'esibizione e il commento di Rob… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di venerdì 19 gennaio 2018) La prima puntata di '#90', il programma condotto da Nicola Savino e dedicato ai mitici anni '90, ha conquistato in poche ore il grande pubblico italiano; nel corso della trasmissione, la prima vera girlband nella storia della musica made in Italy, ovvero le #, si sono riunite per la gioia dei telespettatori di 'Italia 1'.alla riscossa, eccetto due componenti: la reazione diEbbene sì! Lesono ufficialmente tornate, per la gioia dei loro fans e non solo. A tenere banco, nelle ultime ore, nel mondo dell'informazione made in Italy, sono soprattutto le news concernenti i contenuti della prima e spumeggiante puntata di '90', unoe televisivo dedicato alla cultura degli indimenticabili anni '90, condotto dall'inarrestabile Nicola Savino. Nel corso della prima puntata di '90', andata in onda lo scorso mercoledì, ...