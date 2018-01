: Mi è piaciuto un video di @YouTube: - andrinetor : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - LadyPinkBlog : #YouTube cambia regole di monetizzazione: sara più difficile fare cassa - LadyPinkBlog : #YouTube cambia regole di monetizzazione: adesso sara più difficile fare cassa - StefanoCece : #Youtube cambia strategia e noi dobbiamo adeguarci... - angelonero73 : Con @Rakshal iniziò tutto per gioco con un "Non è un gioco per ragazze" e il leggendario video DIY per fare un segn… -

(Di giovedì 18 gennaio 2018) 2 Il tempo dei guadagni facili su #sembra finito. Il gigante della condivisione di #video sul web ha infatti deciso di restringere i requisiti per poter accedere al proprio programma di #. Purtroppo, i milioni dir sparsi per il pianeta VIDEO dovrannoprodurre molto di più e inventarsi qualcosa di davvero accattivante per incrementare il loro numero di abbonati, se davvero vogliono guadagnarci qualcosa. Più ore di visualizzazione ed abbonati per ricevere i pagamenti Dopo imenti ufficializzati nello scorso aprile, nuove restrizioni sono state applicate ai requisiti necessari alladei video pubblicati sui canali. I requisiti che ciascun canale dovra' soddisaffinché i video fruttino qualche euro ai propri creatori diventano sempre più difficili da raggiungere, soprattutto per i neofiti. Se, ...