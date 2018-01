Xiaomi Mi MIX 2S potrebbe arrivare al MWC 2018 | nuovi dettagli per Xiaomi Mi Max 3

Xiaomi presenta un nuovo termometro smart e sta per portare Oreo su Mi MIX 2 : Mentre Xiaomi presenta un nuovo termometro per l'universo femminile, sta per arrivare Android 8.0 Oreo in versine Global Beta su Xiaomi Mi MIX 2. L'articolo Xiaomi presenta un nuovo termometro smart e sta per portare Oreo su Mi MIX 2 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Xiaomi cerca beta tester per Xiaomi Mi MIX 2 - in offerta solo oggi a meno di 380 euro : Xiaomi Mi MIX 2, protagonista di un'offerta imperdibile, è protagonista del beta test per la versione Globale di MIUI basata su Android 8.0 Oreo.

Xiaomi lancia un programma beta per portare Android 8.0 Oreo sui Xiaomi Mi MIX 2 : Xiaomi lancia un programma beta per testare Android 8.0 Oreo su Xiaomi Mi MIX 2, basata ovviamente sulla più recente MIUI 9.

OUKITEL MIX 2 : interfaccia e funzioni a confronto con Xiaomi Mi MIX 2 : OUKITEL MIX 2, le cui vendite sono iniziate proprio questa settimana, si mette in gioco con Xiaomi Mi MIX 2, senza sfigurare particolarmente

Xiaomi Mi MIX 2 è ora disponibile nella versione Ceramic Black e nella Starck Edition : In occasione della festa cinese dei single, celebrata lo scorso 11 novembre, Xiaomi ha avviato la commercializzazione della versione Ceramica di Xiaomi Mi […]

OUKITEL MIX 2 sfida Xiaomi Mi MIX 2 in un test di autonomia : OIKUTEL MIX 2 sfida Xiaomi Mi MIX 2 in un test di autonomia. Ricordiamo che si tratta del primo smartphone OUKITEL con 6 GB di RAM

Xiaomi avvia i test di Android 8.0 Oreo su Xiaomi Mi 6 e rilascia MIUI 9 Global Stable per Mi MIX 2 : Xiaomi inizia i test in Closed Beta con Android 8.0 Oreo su Xiaomi Mi 6 e pubblica MIUI 9 Global Stable per Xiaomi Mi MIX 2

Primi possibili render e info per Samsung Galaxy S9 e Xiaomi Mi MIX 3 : Samsung Galaxy S9 si mostra nel primo possibile render, realizzato dal produttore di cover Ghostek, con doppia fotocamera posteriore

Oukitel Mix 2 contro Xiaomi MIX 2 - batterie a confronto - : Successivamente si è proseguiti con un'ora di musica in streaming: al termine della prova, su Xiaomi restava il 49% di energia, su Oukitel il 54% di batteria. Al termine di un'ora di registrazione ...

Recensione Xiaomi Mi Mix 2 : addio ai bordi! : Lo scorso anno Xiaomi aveva stupito tutti con il Mi Mix, primo smartphone ad avere uno stile borderless convincente. Essendo un primo test di quel che sarebbero potuti essere i device con schermo esteso, il prezzo era piuttosto alto e alcuni dettagli non convincevano. Recensione Xiaomi Mi Mix: punta di diamante!Android Quest’anno la casa cinese ci riprova e, con questo Xiaomi Mi Mix 2, fa decisamente centro. Confezione La confezione di ...

Xiaomi - possibile una nuova versione per l'Mi Mix 2s : Per saperne di più su questo argomento inviato da atbblog nella categoria Scienza e Tecnologia Segnala se offensiva

Imminente il lancio di Xiaomi Redmi 5 e 5 Plus - mente Xiaomi Mi MIX riceve MIUI 9 stabile : Xiaomi Mi MIX sta ricevendo MIUI 9 Global stabile, mente la presentazione di Xiaomi Redmi 5 e Redmi Plus dovrebbe avvenire entro fine novembre

Un ipotetico Xiaomi Mi Mix 2s mostra "corna" più grandi di iPhone X : Dalla Cina arrivano immagini di un possibile Xiaomi Mi Mix 2s, una revisione con un taglio superiore del display in stile iPhone X.