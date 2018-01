Wind Tre hanno il maggior numero di SIM attive | poi TIM e Vodafone Poste Mobile leader

Meltdown e Spectre : come verificare se il vostro PC Windows è a rischio : Meltdown e Spectre sono le due vulnerabilità che in questo momento stanno attirando l’attenzione di molti utenti e aziende che temono la sicurezza dei propri dispositivi. Per quanto concerne Windows, Microsoft ha già rilasciato una patch apposita e tutti i Big del settore informatico stanno collaborando tra loro per porre rimedio il prima possibile a questo grandissimo problema. Firefox ad esempio ha già ricevuto un aggiornamento ...

Meltdown e Spectre : come scoprire se il vostro PC Windows è vulnerabile in pochi click : Vi piacerebbe verificare in pochi secondi se il vostro PC Windows è vulnerabile a Meltdown e Spectre? Microsoft aveva giò rilasciato la propria procedura, basata su uno script PowerShell difficilmente gestibile da parte degli utenti meno esperti. Nell'interesse di tutti, la piccola software-house GRC, già salita agli onori della cronaca per aver offerto, a tempo debito, l'opportunità di inibire il fastidioso popup dove si invitava ad ...

Delibera sulle rimodulazioni TIM - Vodafone - Wind e Tre : il futuro dopo il ritorno alla mensilità : Fresca di giornata la Delibera rilasciata dall'AGCOM circa le prossime rimodulazioni TIM, Vodafone, Wind e Tre, relativamente ai dettagli sui costi dei servizi erogati, gli intervalli temporali ed i modi mediante i quali verranno attuate le modifiche unilaterali future, così come riportato da 'mondomobileweb.it'. In primo luogo, le stesse dovranno essere divulgate chiaramente dagli operatori di telefonia fissa e mobile, così da non lasciare ...

Scopriamo come disattivare Selfcare MobilePay : info e rimborsi con TIM - Vodafone - Wind e Tre : Sempre più persone in questo periodo si chiedono come disattivare Selfcare MobilePay. Considerando la delicatezza dell'argomento ed il fatto che in tanti sono ansiosi di scoprire parallelamente come ottenere rimborsi da TIM, Vodafone, Wind e Tre, ritengono opportuno partire da un presupposto. In cosa consiste e per quale motivo vedete l'apposita voce nel vostro dettaglio costi? Cerchiamo di ordinare un attimino le idee, prima di trovare le ...

Spectre : anche AMD rilascia la patch per Windows e Linux : Dopo Microsoft con l’aggiornamento cumulativo di gennaio, la scorsa settimana anche AMD ha iniziato a rilasciare un nuovo aggiornamento con l’obiettivo di apportare delle modifiche per migliorare la sicurezza dei PC. In un comunicato stampa, la società ha confermato che sta distribuendo una patch su Windows e Linux appositamente sviluppata per contrastare Spectre, la vulnerabilità dei chipset Intel e AMD resa pubblica recentemente ...

Wind Tre è sempre leader nella telefonia mobile - ma perde terreno nei confronti dei competitor : I dati dell'Osservatorio Vodafone sul mercato della telefonia mobile mostrano un calo per WindTre che sente sul collo il fiato degli inseguitori. L'articolo Wind Tre è sempre leader nella telefonia mobile, ma perde terreno nei confronti dei competitor è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Bella sorpresa sulle rimodulazioni TIM - Vodafone - Wind e Tre : cosa aspettarsi il 5 aprile? : La scadenza del 5 aprile è sempre più vicina, con il ritorno definitivo alla fatturazione mensile per gli operatori italiani in ambito Mobile, ma allo stesso tempo con questa svolta potrebbero giungere anche le temutissime rimodulazioni TIM, Vodafone, Wind e Tre. Ad oggi non possiamo dare nulla per scontato, anche se gli esperti del settore hanno pochi dubbi sull'arrivo dei rincari dovuto al mancato tredicesimo rinnovo dei clienti, al punto che ...

Promozioni Tim - Vodafone - Wind - Tre : ecco le tariffe più vantaggiose di gennaio : Siete alla ricerca di un nuova sim od eventualmente siete stufi del vostro vecchio gestore di telefonia mobile e volete cambiare? Questo articolo è dedicato a voi. Vogliamo infatti farvi una panoramica sulle migliori offerte riguardanti le aziende di telefonia mobile più famose in Italia. Non solo piano di abbonamento, o Promozioni a scadenza, la battaglia di Promozioni continua e coinvolge aziende del calibro di Tim, Wind, Vodafone e Tre. Nella ...

A quando l’aggiornamento su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge TIM? Operatore indietro con Wind e Tre : Molti proprietari di Samsung Galaxy S7 e S7 Edge TIM si staranno chiedendo quando un nuovo aggiornamento raggiungerà i loro telefoni con una nuova patch di sicurezza. Allo stesso tempo, la medesima domanda è nella testa di chi ha tra le mani gli stessi top di gamma serigrafati Wind e Tre Italia che pure sono a corto di update da tempo mentre gli esemplari no brand e quelli Vodafone, oramai da settimane, hanno a disposizione il firmware di ...

Windows 10 Mobile e Xbox One non temono Meltdown e Spectre : A distanza di una settimana dell’inizio della bufera Meltdown e Spectre, ecco come Microsoft ha reagito sui suoi dispositivi. Il caso Meltdown e Spectre Dopo avervi accennato il modo in cui Meltdown e Spectre agiscono all’interno delle CPU Intel ed AMD, vi propongo il discorso di Luca Sambucci, da ESET Italia, che spiega le problematiche e le motivazioni della loro esistenza: Queste recenti vulnerabilità sono un’ulteriore ...

Ti Ho Cercato di TIM - Vodafone - Wind e Tre a pagamento : ecco la soluzione gratis Telegram : Da alcuni mesi a questa parte il servizio Ti Ho Cercato di TIM, Vodafone, Wind e Tre è diventato a pagamento. La sua rimodulazione ha fatto sì che in tanti rinunciassero a questo plus per evitare un costo extra rispetto al proprio piano, nonostante da molti sia ritenuto utile. Sapere chi ha provato a contattarci con lo smartphone spento o più semplicemente non raggiungibile in alcuni casi può fare la differenza e, come notato a suo tempo, in ...

Wind e Tre propongono alcune offerte in occasione dell’International Handball Challenge : Wind e Tre propongono alcune offerte in occasione dell'International Handball Challenge: tra queste Wind All Inclusive Unlimited Special Edition e Tre PLAY GT9. L'articolo Wind e Tre propongono alcune offerte in occasione dell’International Handball Challenge è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Windows 8 e Windows 8.1 escono dal supporto mainstream : Windows 8 è famoso per aver reinventato il sistema operativo di Microsoft con l’introduzione dello store e un’interfaccia adatta al touch screen dei tablet. I dati e le varie recensioni dicono che poi alla fine questo OS non è tanto piaciuto agli utenti probabilmente a causa della scarsa comodità e intuitività con l’uso classico con mouse e tastiera. Infatti, mentre Windows 7 possiede un market share addirittura superiore a ...

Migliori offerte telefoniche di TIM - Tre - Vodafone e Wind | Gennaio 2018 : Le Migliori offerte telefoniche sono difficili da determinare perché i più importanti operatori telefonici italiani, cioè Vodafone, TIM, Wind e Tre, mettono a […] L'articolo Migliori offerte telefoniche di TIM, Tre, Vodafone e Wind | Gennaio 2018 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.