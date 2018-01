Wind regala ricariche e Giga e permetterà di personalizzare alcune offerte

Grossa promozione Wind per Capodanno : inizio 2018 con 5GB quasi regalati : Interessantissima promozione Wind quella segnalata oggi 27 dicembre per parte dei clienti legati all'operatore, in riferimento allo scorcio finale del 2017 e a quello iniziale del nuovo anno. Dopo l'iniziativa relativa alla ricarica extra gratis, pari al 10% dell'importo pagato se effettuata online e al centro di un nostro approfondimento questa mattina, adesso tocca prendere in esame un'altra mossa di marketing tutto sommato interessante per ...