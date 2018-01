WhatsApp adesso si fa business : Verrà resa disponibile anche in altri paesi del mondo nelle prossime settimane. Ma ecco le differenze tra la versione standard che molti di noi conoscono e quella professionale in arrivo: la grafica ...

WhatsApp non funziona adesso : crash oggi 31 dicembre 2017 - Capodanno : Whatsapp improvvisamente non funziona più. crash oggi 31 dicembre 2017, per la notte di Capodanno. Come mai Whatsapp ha smesso di funzionare in questo momento in tutto il mondo. Tantissime le...

WhatsApp - adesso si posso eliminare i messaggi inviati per sbaglio : ecco come Video : WhatsApp, adesso si posso eliminare i messaggi inviati per sbaglio: ecco come Video WhatsApp e la possibilità che gli utenti hanno di cancellare i messaggi inviati per sbaglio. Clicca e guarda il Video ...