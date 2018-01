Wey - Test su strada per la P8

Leggi la notizia su quattroruote

(Di giovedì 18 gennaio 2018) Gli annunci della Great Wall al Salone di Francoforte 2017 trovano conferma in una foto spia appena giunta in redazione. Il nostro lettore, Giuseppe Capurso, ha incrociato sulle strade di Berlino un muletto della Wey P8 con targhe europee.La cinese a Berlino. La P8, lunga 4,76 metri, è stata presentata a Francoforte insieme alla VV7S, alla VV5S e alla concept XEV, presentando nel Vecchio Continente il brand Wey della Great Wall, già commercializzato in Cina e destinato a sbarcare in futuro anche in Europa. L'unica foto spia disponibile ritrae il posteriore della Suv, ma i tratti principali confermano l'identità del muletto: la linea di cintura che chiude verso l'alto, il generoso spoiler sul portellone e l'estrattore con gli scarichi sdoppiato è identico al modello esposto in Germania, mentre i gruppi ottici appaiono non definitivi.La Suv plug-in hybrid. La P8 è la prima plug-in hybrid ...