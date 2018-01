: Welcome #HomePod! Partite le prime spedizioni verso gli USA -> - iLuca90 : Welcome #HomePod! Partite le prime spedizioni verso gli USA -> - planetmobileblg : Welcome #HomePod! Pronte le prime spedizioni dai fornitori #Apple! -

Leggi la notizia su planetmobileitalia

(Di giovedì 18 gennaio 2018) Dopo mesi di attesa, il nuovo smart speaker Apple HomePod è pronto per arrivare su buona parte del mercato mondiale. Ecco tutti i dettagli! Finalmente lo smart speaker di Apple è in arrivo! Moltissime le segnalazioni dalle fonti più vicine alla casa di Cupertino sull’arrivo di HomePod daiApple come riportato da 9to5mac.com. Si parla di circa 1 milione di unità,arrivate dalla Inventec di Taiwan, importantissima azienda nel panorama tecnologico che conta importanti partnership con clienti come Hewlett-Packard, Toshiba, Acer, Fujitsu-Siemens e soprattutto Apple. Entro fine 2018 le vendite previste, secondo le ultime stime, saranno di circa 10/12 milioni, ed arriverà sicuramente in USA, Australia, UK e successivamente in altri paesi non ancora comunicati dai portavoce di Apple. Ma non finisce qui. Il Tapei Times ha anche pubblicato una dichiarazione da parte di ...