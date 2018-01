Web Tax | Le Maire | priorità per 2018 | aspettiamo proposta Bruxelles in primavera

Manovra - decreti attuativi in bilico : a rischio gli incentivi e la Web tax : I commi sono 1.181, ammassati in un solo articolo come ormai accade da anni a causa del meccanismo maxiemendamento-voto di fiducia. Ma ben più complicato è contare - nella legge di...

Così la Web Tax diventa inutile : ... prelevano cassa su un mercato (leggi: l'Italia) e lo tassano (peraltro assai poco) in un'altra economia (leggi: l'Irlanda). Si pongono Così in un'evidente posizione di vantaggio sulle imprese ...

Manovra - allarme Authority sui conti pubblici : la Web Tax "svantaggia" le imprese italiane : La web tax contenuta nella Legge di Bilancio "potrebbe determinare uno svantaggio competitivo delle imprese residenti". E' l'allarme dell'Upb, l'Authority dei conti pubblici, che sostiene che le multinazionali assolverebbero gli obblighi con un tributo del 3%

UPB : dalla Web Tax gettito pari a 190 milioni di euro : Una efficace politica di contrasto ai problemi posti dall'elusione fiscale aggressiva delle grandi multinazionali del web e dalla concorrenza fiscale dannosa tra i vari sistemi tributari nazionali ...

Web Tax - sgravi per chi assume under 35 e bonus casa. Le principali 55 misure in manovra : Disco verde finale per la manovra, l'ultima della legislatura. Con il sì definitivo del Senato la legge di bilancio 2018, che sar à presto pubblicata in Gazzetta ufficiale, diventa legge. Il governo ...

Web Tax : le nuove regole dal 2019 - cosa cambierà e chi andrà a colpire : Attraverso un emendamento di Francesco Boccia , le regole della web tax sono state completamente riscritte. Una delle poche conferme rispetto al testo originale presentato dal senatore Mucchetti è la ...

Le nuove regole della Web tax : Alla pubblicità vanno poi aggiunti gli altri servizi , che andranno individuati con un decreto del ministero dell'Economia entro aprile, compresi data analytics , cloud computing e sistemi di ...

Web Tax - aliquota al 3% ed esenzione dell'ecommerce : La commissione Bilancio della Camera fa chiarezza sulla web tax modificando il testo originale già accolto al Senato. Introiti per 190 milioni di euro