VIDEO – Pattinaggio artistico | Europei Mosca 2018 | riviviamo il programma libero di

(Di giovedì 18 gennaio 2018) Il titolo continentale nelle coppie d'aglidiè stato vinto dai russi Evgenia Tarasova e Vladimir Morozov, che si sono confermati i più forti del Vecchio Continente dopo il titolo dello scorso anno ad Ostrava. I due erano quinti dopo ilcorto, ma hanno sbaragliato la concorrenza nel secondo segmento di gara, stabilendo il loro nuovo personal best con 151.23 punti (76.43 di technical elements e 74.80 di components), per un totale di 221.60 punti., dunque, ildella coppia vincitrice della medaglia d'oro.