VIDEO – Pattinaggio artistico | Europei Mosca 2018 | riviviamo il programma libero di

: VIDEO - Il programma libero di Valentina Marchei ed Ondrej Hotarek, quinti agli Europei di Mosca - OA_Sport : VIDEO - Il programma libero di Valentina Marchei ed Ondrej Hotarek, quinti agli Europei di Mosca - OA_Sport : VIDEO - Riviviamo il programma libero della coppia vincitrice a Mosca, Evgenia Tarasova e Vladimir Morozov - MercRF : Eurosport : Europei 2018: Carolina Kostner infinita! Miglior risultato di sempre nel corto, è terza! - VesuvioLive : A Mosca si "balla" NAPOLETANO. Il duo azzurro in corsa agli Europei di Pattinaggio si esibisce su "TU VUO' FA... - missFranEl : Grande @msKOSTNER!! Europei 2018: Carolina Kostner infinita! Miglior risultato di sempre nel corto, è terza! - -

(Di giovedì 18 gennaio 2018) Valentina Marchei ed Ondrej Hotarek si sono piazzati al quinto posto nelle coppie d'aglidi. I due azzurri erano quarti dopo ilcorto ed hanno perso una posizione dopo il, sfiorando il primato personale (132.31 punti, con 65.39 per gli elementi tecnici e 66.92 per le componenti del). Il punteggio totale, però, rappresenta comunque il miglior della carriera, con 204.20., dunque, ildi Valentina Marchei ed Ondrej Hotarek.