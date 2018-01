VICENZA CALCIO FALLITO News | anche in Brasile sono nostalgici dei biancorossi

VICENZA CALCIO fallito/ News - il tribunale dispone l'esercizio provvisorio : la squadra continua in Serie C : Vicenza Calcio fallito: il tribunale fallimentare ha disposto l'esercizio provvisorio affidato a Nerio De Bortoli. La squadra veneta prosegue l'attività in Serie C ma con grande incertezza(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 15:55:00 GMT)

Il tribunale di Vicenza ha dichiarato il fallimento del VICENZA CALCIO e ne ha disposto l’esercizio provvisorio : La società del Vicenza Calcio è stata dichiarata fallita dal tribunale fallimentare di Vicenza, che ne ha disposto l’esercizio provvisorio. L’attività della squadra continuerà e il curatore fallimentare, il commercialista Nerio De Bortoli, gestirà temporaneamente il club per tutelare i creditori, The post Il tribunale di Vicenza ha dichiarato il fallimento del Vicenza Calcio e ne ha disposto l’esercizio provvisorio appeared first on ...

VICENZA CALCIO - chiesto il fallimento del club quarant’anni dopo il secondo posto in A. Paolo Rossi : “Grande amarezza” : Esattamente quarant’anni dopo il leggendario secondo posto nel campionato di serie A della stagione 1977-78, dietro la Juventus, il Vicenza Calcio è arrivato al capolinea. dopo gli stipendi non pagati ai calciatori e la minaccia di non scendere in campo, adesso arriva la richiesta formale di fallimento della società che alle un tempo si chiamava LaneRossi Calcio ed era finanziata dal gruppo tessile. La Procura della Repubblica ha chiesto ...

VICENZA CALCIO - nuova offerta da 'noto imprenditore'? : Ed ora arriva questo annuncio, da Alessio Sundas, a nome della società Sport Man Procuratori Sportivi. Il nome di Sundas, va sottolineato, è circolato negli ultimi tempi nelle cronache legate alla ...

La Sport Man srls con un 'pacco' di calciatori sul VICENZA CALCIO : un'altra notizia da prendere con le... pinze : ... non poteva mancare la proposta di questa srls con Alessio Sundas ad operare per suo conto (nella foto) che ha diffuso un comunicato che per onore di cronaca riportiamo di seguito tenendo bene a ...

Achille Variati loda i potenti di turno salvo poi 'vergognarsi' dei flop BPVi e VICENZA Calcio. E poi? Da uomo solo al comando rischia di ... : ... visto che ben ne conoscevamo da tempo alcuni protagonisti per il loro "amore" per lo sport... Ai suoi vertici, accolti trionfalmente anche nella Fondazione del Teatro Cittadino , prima che Sisa , il ...