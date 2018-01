Vent' anni di ' Sex&thecity' | su Comedy central tutte le puntate

Bufera sul Salento - danni e alberi sradicati dal forte Vento : le foto : L'abbassamento delle temperature era previsto ed è arrivato puntualmente. Nella notte tra mercoledì 17 e giovedì 18 gennaio, il vento di tramontana e l'aria fredda hanno provocato un calo delle temperature su tutto il Salento: si è passati, in poche ore, da 16 a 11 gradi per la massima e da 10 a 6 gradi per la minima. A farla da padrone è stato il vento forte, che ha superato i 50 km/h ed ha creato non pochi disagi. Infatti, a causa delle ...

Dal sexgate al neofemminismo Lewinsky - Vent'anni di carriera : Che poi, all'inizio, lei non era nemmeno la protagonista di tutta la faccenda. All'inizio fu Paula Jones a scatenare l'inferno. Lei che aveva fatto causa all'allora presidente degli Stati Uniti Bill Clinton perché anni prima, nel 1991 (il giorno era l'8 maggio), avrebbe subito delle molestie sessuali da colui che in quel momento era governatore dell'Arkansas (pronuncia Arcansou, come scoprimmo in quegli anni). Quel ...

Sale sul tetto per verificare i danni del Vento e cade : un morto : Ha perso la vita precipitando dal tetto di un edificio sul quale era salito per verificare i danni provocati dal vento che aveva scoperchiato l'abitazione del fratello. Il fatto è accaduto nel ...

Roma - mareggiata e Vento sul litorale : Ostia e Fregene contano i danni : Il litorale Romano investito da una forte mareggiata, con vento fino a 35 nodi. Da Ostia fino a Fregene, passando per Fiumicino e Focene, la situazione appare critica sulla costa, alle prese con il ...

Maltempo Basilicata : approvato decreto per i danni dagli eVenti eccezionali del 2017 : approvato il decreto di declaratoria per eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei territori della Regione Basilicata il 14 luglio 2017 e il 29 agosto 2017. Lo comunica il Dipartimento Politiche agricole e forestali. Il MIPAAF ha esaminato la proposta della Regione Basilicata di declaratoria di carattere eccezionalità dagli eventi avversi, nello specifico le trombe d’aria, accorsi il 14 luglio e il 29 agosto scorsi, che hanno ...

Taglia i capelli dopo 20 anni : la reazione del marito diVenta virale : Quando una donna Taglia i suoi capelli è sempre un momento epocale. Soprattutto è importante la reazione che avranno nel vedere il nuovo look le persone a cui vuole bene. Una sorta di '...

Il maltempo flagella l’Italia con neve - pioggia e Vento : danni - frane e disagi alla viabilità in un gennaio “bollente” : Il maltempo arriva a flagellare l’Italia con bufere di neve, piogge violente e forte vento in un gennaio “bollente” con temperature massime di 4 gradi superiori alla media. E’ quanto afferma la Coldiretti sulla base dei dati Ucea relativi alla prima decade del mese che vedono precipitazioni record da Nord a Sud con temporali, nevicate e mareggiate che causano danni, frane e problemi alla viabilità. pioggia e neve giungono dopo un 2017 che – ...

Maltempo Umbria : vigili del fuoco al lavoro a Perugia per i danni del Vento : Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco in provincia di Perugia per i problemi creati dal vento: non si segnalano particolari disagi per le persone. I pompieri sono al lavoro per alberi, rami e tegole cadute. Interessati diversi centri della provincia. L'articolo Maltempo Umbria: vigili del fuoco al lavoro a Perugia per i danni del vento sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Calabria : pioggia e forti raffiche di Vento - danni e disagi tra Cosenza e Catanzaro : disagi e danni per pioggia e forti raffiche di vento si registrano in alcune zone della Calabria: precipitazioni si registrano in tutta la regione anche se al momento non si registrano criticità. Numerose le richieste di intervento giunte alla sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco di Catanzaro. I pompieri sono impegnati per la rimozione di alberi caduti su auto in sosta, rimozione di ostacoli, cartelloni e pannelli ...

Maltempo in Calabria : danni a Catanzaro per le forti raffiche di Vento : forti raffiche di vento stanno colpendo anche la Calabria. Numerose le richieste di intervento giunte già dalla tarda serata di ieri e poi nella notte e al mattino ai vigili del fuoco, soprattutto...

Vento forte in Toscana : danni e disagi nella provincia di Livorno : Come preannunciato nei nostri vari articoli di ieri, venti molto forti dai quadranti sud-occidentali stanno colpendo l'Italia, in particolare le regioni tirreniche. Numerosi disagi si riscontrano...

BeneVento - Lucioni squalificato un anno per doping. Quattro anni al medico : Il capitano del Benevento Fabio Lucioni è stato squalificato per un anno per doping. Il giocatore è stato ritenuto colpevole dopo la positività al controllo dello scorso 22 settembre, dopo la gara col ...

Vent’anni fa usciva nelle sale Titanic con Leo Di Caprio e Kate Winslet : Titanic compie Vent’anni! Era il 16 gennaio del 1998 quando in tutte le sale cinematografiche italaine usciva il film campione d’incassi Titanic. (In America era uscito l’anno prima, nel 1997) Diretto da James Cameron e gli attori protagonisti Leonardo di Caprio e Kate Winslet. Il cult assoluto Titanic usciva in Italia 20 anni fa Sicuramente nessuno, persino il regista James Cameron, avrebbe immaginato di riscuotere un così enorme ...

Lichtsteiner - cuore JuVentus : 'Qui gli anni più importanti in carriera' : Infine un pensiero che farà piacere a tutto il mondo Juve : ' Posso dire senza dubbio che questi anni in bianconero, finora, sono stati i più importanti della mia carriera. Abbiamo contribuito a ...