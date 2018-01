Vandali del metrò | spaccano vagoni e banchine | 6 minori denunciati La polizia | In

Vandali del metrò - spaccano vagoni e banchine : 6 denunciati. La polizia : "In 30 incitavano - come un branco" : Due episodi: il 24 dicembre e il 7 gennaio sulla verde. AtM: "Migliaia di danni, interruzioni alla linea per più di 70 minuti"

MADONNA DECAPITATA/ Vandalizzata una statua votiva a Salerno : aveva resistito al terremoto del 1980 : statua della MADONNA DECAPITATA a Salerno, atto vandalico in via Posidonia. L'amarezza del Vescovo di Salerno tramite il portavoce, prosegue la caccia ai vandali(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 02:54:00 GMT)

Vandali in azione nella succursale del liceo Cassarà - scuola chiusa : Vandali in azione nella succursale del liceo linguistico Cassarà, in via Fattori, e vacanze prolungate per un giorno. Stamani alla riapertura dei cancelli il personale ha trovato gli estintori ...

“Alitalia odia i musicisti”. Viola da gamba del XVII secolo distrutta : “Il mio strumento è stato Vandalizzato” : “Alitalia odia i musicisti“. A scrivere queste parole è la direttrice musicale dell’Ensemble Phoenix Myrna Herzog. Il suo durissimo post su Facebook, diventato virale, racconta di quanto accaduto al suo strumento musicale. “Questo è il modo in cui Alitalia ha ridotto la mia Viola da gamba del XVII secolo, dopo avermi assicurato che l’avrebbe introdotta nell’aereo e poi prelevata ‘a mano’. Lo strumento è stato selvaggiamente ...

La nuova frontiera della pubblicità : atti Vandalici per sponsorizzare numeri hot : La nuova frontiera degli annunci hot? Sponsorizzarli con atti vandalici e scritte sulle automobili. E' successo a Roma, nei quartieri di Talenti, San Giovanni e Appio Claudio. Un fenomeno che si è verificato su...

Napoli - la sfida della babygang : Vandalizzata l'opera di Iodice nella Galleria Umberto I : 'L'albero dei desideri di Natale è rimasto al suo posto, ma le babygang hanno preso di mira la scultura in legno che l'artista Salvatore Iodice aveva donato alla città affiancandola all'abete ...

Terremoto : atti Vandalici su un’auto della Regione Marche : “Questa mattina sono state trovate imbrattate le autovetture del servizio decentrato Agricoltura della Regione Marche a Fermo. Scritte nere con le parole ‘Sae? Cas? Arcale=Mafia Pd'”. Lo rende noto l’assessore regionale alla Protezione civile Angelo Sciapichetti che parla di “un atto vile, intimidatorio, figlio di un clima costruito da chi continua a strumentalizzare il Terremoto per fini ...

Vandali a Cava de' Tirreni - forati pneumatici delle auto del sindaco e di un assessore : ... che continuerà sulla strada del cambiamento nella vita politica, amministrativa a presidio della legalità per la città di Cava de'Tirreni.

I No-Tap lasciano un 'tubo del gas' nella grotta del Presepe al Carlo V. Atto Vandalico o dimostrativo? - : Questa volta a conquistare i riflettori della cronaca non è il furto del bambinello, come accaduto spesso quando la rappresentazione della Natività era ospitata nell'anfiteatro romano di Piazza Sant'...

Seregno - migranti raffigurati nel presepe dell'abbazia : Vandali rovesciano il barcone : Il tradizionale presepe allestito all'interno dell'abbazia San Benedetto di Seregno quest'anno ha rotto gli schemi. Ma qualcuno ha pensato bene di vandalizzarlo. Il tradizionale presepe allestito all'...

Atto Vandalico contro la Camera del lavoro : tagliate le bandiere : Atto vandalico contro la Camera del lavoro di Terranuova Bracciolini : tagliate le bandiere dell'Unione Europea e della Cgil che si trovavano all'esterno. Sono state staccate dal supporto che si trova ...

Roma - alla fermata del bus spunta un manifesto blasfemo. Atac : 'Grave atto Vandalico' : Un manifesto con immagini offensive a sfondo religioso, raffigurante una donna in bikini con la scritta 'Ejaculate conceprion, there is something about Mary', è stato esposto alla fermata di un bus. ...

Roma - danneggiata statua di una sfinge in piazza del Popolo. Ipotesi Vandali : I carabinieri stanno cercando di capire se il danno è stato provocato. Non si esclude l’Ipotesi atto vandalico

Ragazzini Vandalizzano la mostra Scientopolis : 10 mila euro di danni Produttore chiede ritiro dell'evento : 'Ammontano a poco meno di 10.000 euro i danni quantificati a 'Scientopolis', www.Scientopolis.it, mostra edutainment dedicata agli esperimenti sulla scienza nell'ambito della quale domenica scorsa ...