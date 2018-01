Valutata la frequenza di disturbi del sonno in soggetti con Sindrome di Prader-Willi

Valutata la frequenza dell’astenia nelle persone sottoposte a tiroidectomia : Un gruppo di specialisti italiani ha valutato la frequenza dell’astenia cronica in persone sottoposte a rimozione della tiroide. I risultati hanno evidenziato che questo sintomo peggiora dopo la tiroidectomia totale, ma non dopo quella parziale. Scerrino e colleghi hanno eseguito uno studio prospettico per valutare la frequenza dell’stenia cronica in 263 soggetti sottoposti ad asportazione chirurgica della tiroide fra il 2012 e il 2014. ...