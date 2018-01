Valanga di Rigopiano | un anno fa il disastro all'hotel abruzzese | 29 le vittime

“L’albergo non c’è più” - un anno fa l’Hotel Rigopiano veniva spazzato via da una Valanga : 29 morti - dalla rabbia al miracolo dei sopravvissuti : 1/142 ...

Rigopiano un anno dopo la Valanga - il ricordo a Farindola : Familiari fin su resti hotel. Sindaco Penne: lo Stato non ha aiutato. Oggi alle 12 speciale "La valanga maledetta" di Rainews24

Rigopiano - un anno fa la strage : 29 morti nell'hotel cancellato dalla Valanga - responsabilità ancora da accertare : Non solo la comunità abruzzese celebra oggi il primo anniversario della tragedia dell'hotel Rigopiano, avvenuta il 18 gennaio 2017 a Farindola, piccolo centro del pescarese. Il bilancio fu ...

Valanga hotel Rigopiano : il 18 gennaio preghiere - fiaccolate e poesie a un anno dal disastro : Il 18 gennaio, a un anno dal giorno in cui una Valanga investì l’hotel Rigopiano di Farindola (Pescara), il Comitato Vittime di Rigopiano, che riunisce superstiti e familiari degli scomparsi, ha organizzato una giornata di commemorazione, con la collaborazione della Pro Loco di Penne (Pescara) e il patrocinio del Comune di Penne. Nella mattinata di giovedì è previsto un momento di raccoglimento e preghiera, in forma privata, sul luogo in ...

Valanga hotel Rigopiano : ritardi nei soccorsi e caos telefonate - segnalati altri 2 funzionari : In riferimento a quanto accaduto quasi un anno fa presso l’hotel Rigopiano, travolto da una Valanga, i ritardi nei soccorsi e la gestione delle telefonate nelle sale operative hanno portato i carabinieri Forestali a segnalare alla Procura di Pescara due dirigenti pubblici: il responsabile della sala operativa del 118 di Pescara Vincenzino Lupi e della funzionaria della Prefettura Daniela Acquaviva. I due funzionari sono stati segnalati per ...

Valanga travolge condominio a Sestriere : “Abbiamo temuto un’altra Rigopiano” : “Abbiamo temuto un’altra Rigopiano“: lo ha dichiarato uno dei soccorritori della Croce Rossa che nella notte è intervenuto presso il condominio di Sestriere su cui si è abbattuta una Valanga. L’edificio è stato evacuato e dichiarato inagibile. “La struttura non e’ collassata, e’ rimasta integra. La neve e’ entrata al primo piano e al piano seminterrato, riempiendo porte e finestre e interessando ...

Un anno di cronaca : dalla Valanga di Rigopiano - alla cattura di Igor il russo : Sono tanti gli eventi di cronaca che hanno segnato questo 2017. Fatti di sangue che hanno tenuto gli italiani col fiato sospeso, come la fuga di 'Igor il russò, che dopo aver ucciso due persone verrà ...

Valanga hotel Rigopiano - ex sindaco : dal 2005 mai ricevuta l’allerta slavine - i gestori dell’albergo “hanno dimostrato di non sapere gestire la neve” : “La commissione valanghe del Comune di Farindola (Pescara) non si è più riunita dal 2005 perché non ci sono state più segnalazioni di allerta da parte della Forestale e della Prefettura, come invece era avvenuto in passato, quando la commissione era stata regolarmente riunita e da me personalmente istituita“: lo ha dichiarato Antonio De Vico, sindaco di Farindola dal 2009 al 2014, al termine dell’interrogatorio presso la ...

Valanga Rigopiano - Ruffini : “Io accostato dolosamente alla tragedia” : “La mia figura e’ stata accostata dolosamente e strumentalmente alla tragedia. Una rimozione della realta’, con ricostruzioni parziali, sommarie e fuorvianti che hanno spinto alcuni commentatori, quasi a definire la mia persona come la ‘causa’ o ‘una delle cause’ della tragedia di Rigopiano”. Lo scrive in una lunga lettera inviata agli organi di stampa, Claudio Ruffini, l’ex segretario ...

Valanga Rigopiano - Ruffini : “C’era bisogno dello Stato in Abruzzo in quei giorni” : “E’ mancata, sinceramente, una efficace gestione e coordinamento dell’emergenza. Il mio sfogo contro il Prefetto e la Prefettura segnalava questo problema. Un pezzo dello Stato non si era accorto se non in ritardo, che c’era bisogno dello Stato in Abruzzo in quei giorni. Che le turbine erano poche, che le strade erano impercorribili, che l’ emergenza aveva carattere eccezionale, che il prolungarsi degli eventi ...

HOTEL RIGOPIANO/ A quasi un anno dalla Valanga : la neve ha sepolto anche le colpe? (Quarto Grado-La domenica) : HOTEL RIGOPIANO: la valanga che travolse l'albergo di Farindola si verificò il 18 gennaio scorso. A distanza di quasi un anno, sono stati individuati i responsabili di quella tragedia?(Pubblicato il Sun, 03 Dec 2017 05:44:00 GMT)

Rigopiano : perizia della Procura : l'Hotel andava evacuato' La Valanga l'avrebbe comunque distrutto : Pescara - Per salvare le vite umane era necessario evacuare l'hotel due giorni prima della tragedia. Lo scrivono i periti della Procura di Pescara: ''Tale evacuazione avrebbe dovuto avvenire già dal primo pomeriggio del 16 quando sia i bollettini meteorologici e il relativo avviso di condizioni meteorologiche avverse sia il bollettino valanghe emesso dal Servizio Meteomont avevano confermato lo scenario di precipitazioni ...