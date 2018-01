: RT @Michele_Anzaldi: Per la #Consulta la legge sull’obbligo #vaccini è ragionevole e necessaria. Ora Zaia e la Lega chiederanno scusa per l… - FrancescaToxiri : RT @Michele_Anzaldi: Per la #Consulta la legge sull’obbligo #vaccini è ragionevole e necessaria. Ora Zaia e la Lega chiederanno scusa per l… - sole24ore : Consulta, la legge sull’obbligo vaccini non è irragionevole - CybFeed : #BreakingNews Vaccini, Consulta: obbligo ragionevole - bertolire : RT @Michele_Anzaldi: Per la #Consulta la legge sull’obbligo #vaccini è ragionevole e necessaria. Ora Zaia e la Lega chiederanno scusa per l… - Luciosalis : Salutateci salvini e di maio. La Consulta dà un altro colpo alla propaganda no vax -

Di fronte al calo delle coperture vaccinali, "la scelta del legislatore statale" d'introdurre l'per 10"non può censurarsi sul piano dellazza per aver indebitamente e sproporzionatamente sacrificato la libera autodeterminazione, in vista della tutela degli altri beni costituzionali coinvolti", come la tutela della salute. Lo scrive la Corte Costituzionale nelle motivazioni della sentenza con cui ha respinto il ricorso della Regione Veneto contro l'obbligatorietà dei.(Di giovedì 18 gennaio 2018)