Uomini e Donne Over | Gemma non è gelosa di Giorgio?

Giorgio Manetti/ Uomini e Donne - Maria Gabriella è la nuova fiamma : la reazione di Gemma Galgani : Continua a far parlare di sé il cavaliere Giorgio Manetti del trono di over di Uomini e Donne. Giorgio ha iniziato a conoscere Maria Gabriella, con cui è uscito a cena. (Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 15:51:00 GMT)

LIVE Uomini e Donne Paolo Crivellin scelta : finalmente ha deciso Video : Nell'ultima registrazione del trono classico di #Uomini e Donne sul trono c'era un'assenza 'pesante': infatti mancava il tronista Paolo Crivellin, impegnato in esterna con le due corteggiatrici rimaste a 'giocarsi' il cuore del tronista torinese. Oggi 18 gennaio 2018 finalmente ci sara' la tanto sospirata scelta di Paolo Crivellin: Angela o Marianna? Chi tra le due ragazze è riuscita in extremis a conquistare Paolo? Tra poco lo scopriremo ...

Uomini e donne - Lucas Peracchi e Silvia Corrias : matrimonio finito : Lucas Peracchi, il tronista tatuato di Uomini e donne, è tornato single. Lo ha confermato a Casa Signorini, il format di Alfonso Signorini in onda sul portale 361 magazine (QUI il video). E’ quindi arrivato al capolinea il suo matrimonio con Silvia Corrias, sposata in gran segreto sul finire del 2016. “Incomprensioni, caratteri un po’ così […] Siam durati un anno giusto” ha spiegato il ragazzo ospite del salotto del ...

ANNA TEDESCO/ Uomini e donne - la dama chiarisce : "Ecco perchè sono tornata" : ANNA TEDESCO torna a Uomini e donne dimenticando Giorgio che, però, si dice deluso dal suo comportamento. Le discussioni con Gemma e Gianni Sperti non mancheranno, ecco cosa vedremo(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 15:36:00 GMT)

Uomini e Donne - chi è Aaron? Le foto bollenti e i servizi offerti dal gigolò ingaggiato da Tina Cipollari per Gemma Galgani : A Uomini e Donne Tina Cipollari regala un gigolò a Gemma Galgani che manda in visibilio e scatena la fantasia delle fan del programma sul web. Il regalo trash di Tina fa scalpore e il sito di Aaron va ...

SOSSIO ARUTA/ Uomini e Donne : il cavaliere del trono over nel mirino delle critiche del pubblico : Il cavaliere SOSSIO ARUTA sarà uno dei protagonisti della puntata di oggi, giovedì 18 gennaio, del trono over di Uomini e Donne, in onda su Canale 5 e condotto da Maria De Filippi.(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 15:00:00 GMT)

Uomini e Donne Oggi/ In onda il Trono Over : Anna Tedesco torna - Gemma furiosa! (18 gennaio) : Uomini e Donne, Oggi 18 gennaio 2018 in onda il Trono Over. Due di picche per Sossio Aruta; Anna Tedesco torna in studio e si scatena lo scontro con Gemma Galgani.(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 14:00:00 GMT)

Uomini e Donne : Lorenzo fa una sorpresa a Sara - ma lei reagisce male : Uomini e Donne: Lorenzo Riccardi pronto a riconquistare Sara Affi Fella, ma lei lo rifiuta Sara Affi Fella avrebbe dato buca a Lorenzo Riccardi a Uomini e Donne. È questo ciò che rivela una talpa a Il Vicolo delle News. Secondo quanto afferma il portale, il corteggiare avrebbe scelto di fare una sorpresa a Sara, ricevendo […] L'articolo Uomini e Donne: Lorenzo fa una sorpresa a Sara, ma lei reagisce male proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne oggi : Gemma e Anna litigano - accuse pesanti in studio : oggi Uomini e Donne Trono Over: Gemma e Anna si accusano a vicenda, Sossio rifiutato Dopo il lieto fine tra Nicola e Jara, l’attenzione si sposta per un attimo sulla commozione di Gemma. Ancora una volta, la dama del Trono Over di Uomini e Donne non è riuscita a trattenere l’emozione. Si passa poi a […] L'articolo Uomini e Donne oggi: Gemma e Anna litigano, accuse pesanti in studio proviene da Gossip e Tv.

Sossio Aruta/ Uomini e Donne : il cavaliere del trono over “scaricato” da Ida : Il cavaliere Sossio Aruta sarà uno dei protagonisti della puntata di oggi, giovedì 18 gennaio, del trono over di Uomini e Donne, in onda su Canale 5 e condotto da Maria De Filippi.(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 12:53:00 GMT)

Anna Tedesco/ Uomini e donne - Sweet dreams per la dama tra le insinuazioni su Giorgio e Gemma e la sfilata : Anna Tedesco torna a Uomini e donne dimenticando Giorgio che, però, si dice deluso dal suo comportamento. Le discussioni con Gemma e Gianni Sperti non mancheranno, ecco cosa vedremo(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 12:37:00 GMT)

GIORGIO MANETTI/ Uomini e Donne : il cavaliere del trono over a cena con Maria Gabriella : Continua a far parlare di sé il cavaliere GIORGIO MANETTI del trono di over di Uomini e Donne. GIORGIO ha iniziato a conoscere Maria Gabriella, con cui è uscito a cena. (Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 11:51:00 GMT)

Uomini e Donne - nuove pesanti accuse per Giorgio Manetti : ecco cos'è accaduto : Gemma Galgani ha un chiodo fisso: riconquistare Giorgio, anche se l'uomo non ha nessuna intenzione di tornare con lei. Dopo la prima sorpresa realizzata la scorsa settimana, la dama torinese si è presentata nuovamente nel camerino del "gabbiano" e lo ha addobbato con diversi oggetti e souvenir comprati durante il suo viaggio in Egitto, dove ha passato le vacanze natalizie. Anche in quest'occasione, il cavaliere fiorentino ha apprezzato il gesto ...

SARA AFFI FELLA / Lorenzo Riccardi ancora indeciso? Lei fa la sua contromossa (Uomini e donne) : SARA AFFI FELLA, tronista di Uomini e donne, prende posizione nei confronti del corteggiatore Lorenzo Riccardi e rifiuta di andare in esterna con lui.(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 10:50:00 GMT)