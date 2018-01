Uomini e Donne | Lorenzo fa una sorpresa a Sara | ma lei reagisce male

Uomini e Donne oggi : Gemma e Anna litigano - accuse pesanti in studio : oggi Uomini e Donne Trono Over: Gemma e Anna si accusano a vicenda, Sossio rifiutato Dopo il lieto fine tra Nicola e Jara, l’attenzione si sposta per un attimo sulla commozione di Gemma. Ancora una volta, la dama del Trono Over di Uomini e Donne non è riuscita a trattenere l’emozione. Si passa poi a […] L'articolo Uomini e Donne oggi: Gemma e Anna litigano, accuse pesanti in studio proviene da Gossip e Tv.

Sossio Aruta/ Uomini e Donne : il cavaliere del trono over “scaricato” da Ida : Il cavaliere Sossio Aruta sarà uno dei protagonisti della puntata di oggi, giovedì 18 gennaio, del trono over di Uomini e Donne, in onda su Canale 5 e condotto da Maria De Filippi.(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 12:53:00 GMT)

Anna Tedesco/ Uomini e donne - Sweet dreams per la dama tra le insinuazioni su Giorgio e Gemma e la sfilata : Anna Tedesco torna a Uomini e donne dimenticando Giorgio che, però, si dice deluso dal suo comportamento. Le discussioni con Gemma e Gianni Sperti non mancheranno, ecco cosa vedremo(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 12:37:00 GMT)

GIORGIO MANETTI/ Uomini e Donne : il cavaliere del trono over a cena con Maria Gabriella : Continua a far parlare di sé il cavaliere GIORGIO MANETTI del trono di over di Uomini e Donne. GIORGIO ha iniziato a conoscere Maria Gabriella, con cui è uscito a cena. (Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 11:51:00 GMT)

Uomini e Donne - nuove pesanti accuse per Giorgio Manetti : ecco cos'è accaduto : Gemma Galgani ha un chiodo fisso: riconquistare Giorgio, anche se l'uomo non ha nessuna intenzione di tornare con lei. Dopo la prima sorpresa realizzata la scorsa settimana, la dama torinese si è presentata nuovamente nel camerino del "gabbiano" e lo ha addobbato con diversi oggetti e souvenir comprati durante il suo viaggio in Egitto, dove ha passato le vacanze natalizie. Anche in quest'occasione, il cavaliere fiorentino ha apprezzato il gesto ...

SARA AFFI FELLA / Lorenzo Riccardi ancora indeciso? Lei fa la sua contromossa (Uomini e donne) : SARA AFFI FELLA, tronista di Uomini e donne, prende posizione nei confronti del corteggiatore Lorenzo Riccardi e rifiuta di andare in esterna con lui.(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 10:50:00 GMT)

'Se gli Uomini mi dicevano che ero bella e avevo un bel sedere a me faceva piacere. Le donne di #MeToo? Ipocrite' : Le sue parole si sono unite al coro di quelle pronunciate dall'attrice, e amica, francese Catherine Deneuve che aveva scatenato le femministe più incallite di tutto il mondo affermando: "Gli uomini ...

Uomini e Donne - anticipazioni over : Gemma esce con Raffaele - Sossio torna da Valentina : La dama torinese delusa dopo la sfilata, si consola con il nuovo cavaliere. Valentina congeda Sossio per la seconda volta.

Uomini e Donne - anticipazioni trono over : GEMMA esce con RAFFAELE ma pensa ancora a GIORGIO! : Mercoledì 17 gennaio 2018 è stata registrata una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne; in apertura il cavaliere Domenico ha voluto omaggiare l’opinionista Tina Cipollari per la sua bellezza, asserendo di essersi “invaghito” di lei circa vent’anni prima. La vamp, imbarazzata, ha poi deciso di rifugiarsi nel backstage dello studio. Come di consueto, si è poi passati a descrivere la situazione di GEMMA Galgani: ...

Uomini e Donne - Giulia Latini commenta il fidanzamento tra Luca e Ivana : "Mossa mediatica" : L'ex corteggiatrice, ospite a Casa Signorini, commenta l'ufficializzazione della storia tra l'ex tronista e la modella.

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Gemma e Aaron : cena romantica col gigolò? Per la Galgani arriva... (Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono Over. Gemma Galgani ha accettato l'invito del gigolò Aaron, regalatole da Tina Cipollari? Intanto per la Galgani arriva Raffaele!(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Nilufar nel mirino : il pubblico non l'apprezza - Lorenzo sì! (Trono Classico) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono classico. Critiche per la tronista Nilufar Addati: il pubblico non la apprezza, Lorenzo Riccardi invece sì....(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 05:05:00 GMT)

LIVE Uomini e Donne Paolo Crivellin scelta : finalmente ha deciso : Nell'ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne sul trono c'era un'assenza 'pesante': infatti mancava il tronista Paolo Crivellin, impegnato in esterna con le due corteggiatrici rimaste a 'giocarsi' il cuore del tronista torinese. Oggi 18 gennaio 2018 finalmente ci sarà la tanto sospirata scelta di Paolo Crivellin: Angela o Marianna? Chi tra le due ragazze è riuscita in extremis a conquistare Paolo? Tra poco lo scopriremo ...

Uomini e Donne - registrazione Trono Over/ Anticipazioni - Emy scaricata da Pacifico : delusione per la dama! : Oggi, mercoledì 17 gennaio 2018, verranno registrate le nuove puntate del Trono Over di Uomini e Donne: quali saranno gli sviluppi tra Gemma e Giorgio?(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 21:33:00 GMT)