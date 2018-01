Uomini e Donne | anticipazioni trono over | GEMMA esce con RAFFAELE ma pensa ancora a

Uomini e Donne - Giulia Latini commenta il fidanzamento tra Luca e Ivana : "Mossa mediatica" : L'ex corteggiatrice, ospite a Casa Signorini, commenta l'ufficializzazione della storia tra l'ex tronista e la modella.

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Gemma e Aaron : cena romantica col gigolò? Per la Galgani arriva... (Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono Over. Gemma Galgani ha accettato l'invito del gigolò Aaron, regalatole da Tina Cipollari? Intanto per la Galgani arriva Raffaele!(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Nilufar nel mirino : il pubblico non l'apprezza - Lorenzo sì! (Trono Classico) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono classico. Critiche per la tronista Nilufar Addati: il pubblico non la apprezza, Lorenzo Riccardi invece sì....(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 05:05:00 GMT)

LIVE Uomini e Donne Paolo Crivellin scelta : finalmente ha deciso : Nell'ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne sul trono c'era un'assenza 'pesante': infatti mancava il tronista Paolo Crivellin, impegnato in esterna con le due corteggiatrici rimaste a 'giocarsi' il cuore del tronista torinese. Oggi 18 gennaio 2018 finalmente ci sarà la tanto sospirata scelta di Paolo Crivellin: Angela o Marianna? Chi tra le due ragazze è riuscita in extremis a conquistare Paolo? Tra poco lo scopriremo ...

Uomini e Donne - registrazione Trono Over/ Anticipazioni - Emy scaricata da Pacifico : delusione per la dama! : Oggi, mercoledì 17 gennaio 2018, verranno registrate le nuove puntate del Trono Over di Uomini e Donne: quali saranno gli sviluppi tra Gemma e Giorgio?(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 21:33:00 GMT)

Uomini e Donne : Gemma insieme a Raffaele - uno spasimante per Tina : Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma Galgani sta bene insieme a Raffaele, ma pensa ancora a Giorgio La nuova registrazione del Trono Over parte con un filmato riassuntivo della sfilata della scorsa puntata. Gemma si è presentata sulla passerella con un abito che Giorgio non ha gradito, tanto da darle un sei. Una volta lasciato lo […] L'articolo Uomini e Donne: Gemma insieme a Raffaele, uno spasimante per Tina proviene da Gossip e Tv.

Nicola e Jara/ Uomini e Donne - la storia d'amore continua anche dopo l'addio allo show? La verità : Nicola e Jara, protagonisti del trono over di Uomini e Donne, annunciano di voler lasciare il programma per vivere la loro storia d'amore lontano dai riflettori.(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 21:20:00 GMT)

Uomini e Donne Trono Over - Anna : 'Io so la verità' - cosa scopriremo? Video : Anticipazioni #Uomini e Donne Over da non perdere: nella puntata di oggi andata in onda su Canale 5, ha fatto discutere il regalo di Tina a Gemma, un gigolò in carne ed ossa pronto a passare una notte intera con lei. Se qualcuno ha pensato si potesse trattare di uno scherzo, ha dovuto ricredersi, in quanto Maria De Filippi ha assicurato che il ragazzo era un gigolò a tutti gli effetti. Durante la puntata si è tornato a parlare del ballo di Gemma ...

Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono Over 17 gennaio 2018 : Giorgio rifiuta Gemma! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono Over 17 gennaio 2018: Giorgio si rifiuta di ballare con Gemma che continua con Raffaele! Per Ida arriva Gianluca! Anticipazioni Uomini e Donne: Giorgio in vita Paola a ballare. Si propone Gemma che il cavaliere…. invita a sedersi! Nuove incomprensioni tra Ida e Riccardo! Domenico “pazzo” di Tina! Ritornanole vicende sentimentali dei senior, pronte ad appassionarci come non mai! ...

Uomini E DONNE - REGISTRAZIONE TRONO OVER/ Anticipazioni - Gemma : "Giorgio non si lascia andare a causa di Tina" : Oggi, mercoledì 17 gennaio 2018, verranno registrate le nuove puntate del TRONO OVER di UOMINI e DONNE: quali saranno gli sviluppi tra Gemma e Giorgio?(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 19:25:00 GMT)

Lucas Peracchi di Uomini e Donne si è separato dalla moglie : il matrimonio è durato appena un anno : Uomini e Donne, il matrimonio di Lucas Peracchi è finito: l’ex tronista è tornato single È ufficialmente finito il matrimonio di Lucas Peracchi. L’ex tronista di Uomini e Donne ha confermato a Casa Signorini, il programma web di Alfonso Signorini, di essere tornato di nuovo single. Lucas si è separato da Silvia, la commessa e […] L'articolo Lucas Peracchi di Uomini e Donne si è separato dalla moglie: il matrimonio è durato ...

Uomini e Donne Puntata di Oggi 18 gennaio 2018. Gemma : Anna è gelosa di me e Giorgio! : In questo video anteprima vedrete che cosa accadrà nella prossima Puntata Uomini e Donne Over. Tra Gemma Galgani ed Anna Tedesco è guerra aperta. Le due Donne si contendono Giorgio Manetti! Uomini e Donne: Ida seriamente confusa. Non sa se continuare a conoscere Riccardo oppure Sossio. Maria De Filippi chiama al centro studio Sossio Aruta. Sul led parte un video che ricostruisce l’ultima esterna effettuata con Ida. La dama in questione ...

Uomini e Donne Puntata di Oggi 18 gennaio 2018 - Gemma : “Anna è gelosa di me e Giorgio!” : In questo video anteprima vedrete che cosa accadrà nella prossima Puntata Uomini e Donne Over. Tra Gemma Galgani ed Anna Tedesco è guerra aperta. Le due Donne si contendono Giorgio Manetti! Uomini e Donne: Ida seriamente confusa. Non sa se continuare a conoscere Riccardo oppure Sossio. Maria De Filippi chiama al centro studio Sossio Aruta. Sul led parte un video che ricostruisce l’ultima esterna effettuata con Ida. La dama in questione ...

Uomini e Donne - registrazione Trono Over/ Anticipazioni - Gemma e Giorgio - quali saranno gli sviluppi? : Oggi, mercoledì 17 gennaio 2018, verranno registrate le nuove puntate del Trono Over di Uomini e Donne: quali saranno gli sviluppi tra Gemma e Giorgio?(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 17:55:00 GMT)