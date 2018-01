Una luce colorata da un nuovo sound segna il ritorno di LORENZO FRAGOLA con ' Bengala'

Idaho - nessUna luce artificiale : una riserva per vedere tutte le stelle del cielo : Ci sono solo 12 riserve internazionali dei cieli scuri nel mondo (le più famose sono nella Nuova Zelanda, nel Galles e in Canada). Sono nate per proteggere almeno qualche spicchio del nostro pianeta ...

Lucernari di tunnel di lava al polo nord lUnare : ... ai mammiferi piace così Sette volte in cui l'influenza è stata letale Home - SCIENZA - Spazio Lucernari di tunnel di lava al polo nord lunare Come accedere alle gallerie lunari in cui abiteremo? ...

Scopre di avere un cancro al cervello ma dà alla luce Una bambina : "Ho vinto la battaglia" : E' stata lei stessa a decidere di condividere la sua storia. Una storia di coraggio e amore. A Dana Scatton, 18 anni, della Pennsylvania, era stato diagnosticato un raro tumore cerebrale...

Un italiano fa luce sui lampi radio dal cosmo : "Nati da Una stella di neutroni". E finisce sulla copertina di Nature : Daniele Michilli, 31 anni, è la prima firma dello studio che spiega l'origine degli enigmatici Fast radio burst. Ha analizzato quelli di una sorgente...

Intervista a LUna che racconta i suoi 'Mille anni luce' : "La sfida è trovare il coraggio di cambiare" : Spesso, producendo vari spettacoli teatrali, mi ritrovo dietro le quinte ed è comunque una gran fortuna. Ogni volta che metto piede su quelle tavole consumate ho il cuore a mille. Hai presente il ...

Atletica - Italia - serve Una scossa nel 2018! Tutti i nomi su cui puntare per tornare a vedere la luce : Il 2017 dell’Atletica è stato letteralmente orribile culminato con dei Mondiali disastrosi che ci hanno portato in dote soltanto il bronzo di Antonella Palmisano nella 20km di marcia ma soprattutto nemmeno una finale raggiunta nelle gare all’interno dello stadio, peggior risultato di Tutti i tempi. La speranza è che il nuovo anno porti con sé qualche luce in più e qualche risultato importante agli Europei, in programma a Berlino ...

Usa - bolletta luce da 284 miliardi di dollari a Una donna per errore - : Una casalinga 58enne si è vista recapitare l'enorme conto, estinguibile con un "comodo" pagamento rateale

Roma Capitale regala Una nuova luce ai suoi luoghi d’arte : Il Campidoglio regala una nuova luce ad alcuni dei suoi più importanti monumenti e siti archeologici, grazie all’illuminazione artistica permanente predisposta da Acea. Sono interessati dal progetto Palatino e Circo Massimo, Piramide Cestia e Porta San Paolo, Loggia della Benedizione…Continua a leggere →

Strage di Ustica - Una nuova testimonianza fa luce sul mistero Video : Una #testimonianza che finalmente fa luce, dopo 37 anni, su quello che è accaduto nei cieli di #Ustica la notte del 27 giugno 1980, quando 81 persone morirono a bordo di un DC9 Itavia, partito da Bologna e diretto a Palermo. Andrea Purgatori – giornalista che si è impegnato a lungo nella ricerca della verita' [Video] per una #Strage rimasta troppo a lungo senza spiegazioni e colpevoli – è riuscito per la prima volta a far parlare nella ...

Strage di Ustica - Una nuova testimonianza fa luce sul mistero : Una testimonianza che finalmente fa luce, dopo 37 anni, su quello che è accaduto nei cieli di Ustica la notte del 27 giugno 1980, quando 81 persone morirono a bordo di un DC9 Itavia, partito da Bologna e diretto a Palermo. Andrea Purgatori – giornalista che si è impegnato a lungo nella ricerca della verità per una Strage rimasta troppo a lungo senza spiegazioni e colpevoli – è riuscito per la prima volta a far parlare nella trasmissione di La7 ...

Maltempo : Finale Ligure si prepara a Una notte senza luce : Proseguono i disagi legati al Maltempo nel Savonese. Le linee elettriche sono in crisi, con interruzioni su 28 diverse cabine. “Il responsabile Enel mi ha incaricato di comunicare ai cittadini di prepararsi a passare le prossime ore e la notte senza luce – afferma il sindaco di Finale Ligure, Ugo Frascherelli – La situazione e’ grave su tutta la Provincia. Ovviamente si stanno adoperando perche’ cio’ non ...

Una nuova super Terra - a 111 anni luce da noi : Scoperto un altro esopianeta simile alla Terra, nella costellazione del Leone. E, anche se non si trova nella fascia abitabile, potrebbe sostenere la vita

Calcio a 5 - Una sconfitta e Una vittoria per l’Italia nelle due amichevoli con l’Ucraina. In luce i talenti dell’Acqua&Sapone : Italia a due facce nelle ultime due amichevoli di preparazione agli Europei 2017, in programma a Lubiana, in Slovenia, tra il 30 gennaio e il 10 febbraio. Gli azzurri hanno fatto tappa a Kharkhiv, in Ucraina, per sfidare i padroni di casa in due test utili al ct Roberto Menichelli per mettere alla prova il team azzurro in vista dell’appuntamento clou che andrà in scena all’inizio del prossimo anno. L’Ucraina, d’altra ...

Germania - staccata la luce a sei milioni di cittadini morosi. Caritas : "E' Una vergogna" : "È una vergogna, in un Paese ricco come il nostro, quando a delle persone viene staccata la luce". La veemente proteste arriva da mons. Peter Neher, presidente della Caritas tedesca (Dcv), in ...