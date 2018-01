Una goliardata la sculacciata alla collega | per il giudice non c' è reato

: @l_patrizia L'avvocatessa avrebbe dovuto sculacciare il giudice seduta stante, dicendo che è una goliardata. - AlfonsoBattagli : @l_patrizia L'avvocatessa avrebbe dovuto sculacciare il giudice seduta stante, dicendo che è una goliardata. - frafratwit : RT @corriereveneto: Se per un giudice la sculacciata del capo a una dipendente, in ufficio, non è molestia... Su @La27ora del @Corriere htt… - corriereveneto : Se per un giudice la sculacciata del capo a una dipendente, in ufficio, non è molestia... Su @La27ora del @Corriere… - gortombina : RT @DonneCgil: #SentenzeVergognose #magistrati "La sculacciata in ufficio non è reato, ma una goliardata". Indagine archiviata a Vicenza h… - Alteatiz : RT @DonneCgil: #SentenzeVergognose #magistrati "La sculacciata in ufficio non è reato, ma una goliardata". Indagine archiviata a Vicenza h… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di giovedì 18 gennaio 2018) Quella irrefrenabile tentazione di mollare una #d’ufficio, anche a costo di finire in Tribunale, è arrivata in queste ore agli onori della cronaca grazie ad una sentenza, che, se non promuove e non incoraggia molto la bischerata, di certo ne farebbe una pratica persino goliardica, a talune condizioni. La, infatti, ha trovato il suo. L’ha trovato a #vicenza, citta' evidentemente più goliardica di quanto possiamo immaginare. Nell’aula del tribunale vicentino, riferisce la testata locale “Il Giornale di Vicenza”, un gip ha archiviato un’inchiesta a carico di un dirigente trentottenne di una ditta commerciale che aveva allungato le mani verso il lato B dellaquarantenne per ben tre volte e sempre davantiplatea immaginiamo forse anche un pò divertita dei suoi colleghi di ufficio.E ciò sarebbe accaduto anche per tre volte. ...