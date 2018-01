UN POSTO AL SOLE | anticipazioni puntata di venerdì 19 gennaio 2018

UN POSTO AL SOLE/ Il nuovo piano di Salvo per ottenere il denaro di Gaetano (Anticipazioni 18 gennaio) : Anticipazioni Un POSTO al SOLE, puntata 18 gennaio 2018: Salvo non è intenzionato a cedere, anche se Gaetano ha rifiutato di assecondare la sua richiesta.(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 16:10:00 GMT)

Un POSTO al Sole - anticipazioni puntate dal 22 al 26 gennaio 2018 : Vedremo puntate di un Posto al Sole ricche di colpi di scena, la prossima settimana. Da lunedì 22 a venerdì 26 gennaio 2018, infatti, saremo invasi ancora dalla pena per il rapimento delle due bambine, Bianca e Sofia. Per fortuna Franco ricorrerà ad un aiuto impensabile e riuscirà a metterle in salvo. Qualcuno cercherà di rintracciare Salvo Prisco. Intanto la situazione fisica di Diego è sempre più preoccupante. Trame un Posto al Sole dal 22 al ...

Un POSTO al sole anticipazioni : OMAR farà una proposta a PATRIZIO : Dopo la “mazzata” ricevuta dallo chef stellato, a Un posto al sole PATRIZIO Giordano (Lorenzo Sarcinelli) è andato in tilt e ora sta provando a costruirsi una carriera cercando di entrare in qualche ristorante quotato di Milano. Ma… il tentativo andrà in porto? Ebbene… no! A leggere le anticipazioni di Upas dell’ultima parte di gennaio, pare proprio che il giovane Giordano tornerà a Napoli con un nulla di fatto e a ...

Anticipazioni Un POSTO al sole trama puntate 22-26 gennaio 2018 : Bianca e Sofia ritornano in libertà! Vittorio innamorato di Anita! : Anticipazioni Un posto al sole trama puntate da lunedì 22 gennaio a venerdì 26 gennaio 2018: un aiuto inatteso permette a Bianca e Sofia di ritornare libere! Anticipazioni Un posto al sole: Bianca e Sofia abbracciano i loro genitori! Franco rivede Luisa! Marina alle prese con un articolo che la mette in cattiva luce! Vittorio invaghito di Anita! Si rinnova il nostro appuntamento con le Anticipazioni Un posto al sole! Ci aspetta una settimana ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di giovedì 18 gennaio 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di giovedì 18 gennaio 2018: Dopo che il suo piano per ottenere il riscatto dal padre Gaetano (Fabio De Caro) è andato a monte, Salvo Prisco (Enrico Maria Pacini) cerca un’altra soluzione per avere i soldi… Intristita dal dramma vissuto da Renato Poggi (Marzio Honorato) e dala sua famiglia, Marina (Nina Soldano) sembra per un attimo aver quasi dimenticato che è arrivato il giorno della consegna del ...

Un POSTO al sole : Tv Soap intervista MARIA CHIARA AUGENTI (Valentina) : A Un posto al sole è per forza di cose uno dei personaggi del momento: parliamo di Valentina Brandi, l’amica di Angela che in questo momento sta vivendo – proprio come la Poggi – il dramma causato dal rapimento di sua figlia. Ad interpretare questo ruolo è stata chiamata l’attrice MARIA CHIARA AUGENTI, che oggi abbiamo il piacere di incontrare. Come sei stata scelta per interpretare Valentina in Upas? Sono stata ...

Anticipazioni Un POSTO Al Sole puntata del 17 gennaio : Prisco paga il riscatto? : Le ultime puntate di Un Posto Al Sole stanno tenendo i fan con il fiato sospeso. Il rapimento delle piccole Bianca e Sofia ha gettato nel più profondo dolore le rispettive famiglie. A Palazzo Palladini tutti sono partecipi del dolore di Franco e Angela. Nella scorsa puntata abbiamo assistito alla reazione di Franco di fronte alla verità svelata da Angela. La donna ha infatti confessato l'identità del compagno di Valentina: è Gaetano Prisco! Di ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di mercoledì 17 gennaio 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di mercoledì 17 gennaio 2018: Gaetano Prisco (Fabio De Caro) è destinato a deludere le aspettative dei rapitori di Bianca (Sveva Carlei) e Sofia (Noemy Burzo): l’uomo, infatti, prende un’inattesa decisione che riguarda il pagamento del riscatto… Renato (Marzio Honorato) è intenzionato a procurarsi il denaro per fronteggiare un’eventuale richiesta di riscatto anche per Bianca e così il ...

Un POSTO al Sole - anticipazioni : Marina e Veronica rivali e nemiche : anticipazioni Un Posto al Sole Il premio per la migliore imprenditrice donna deve ancora essere ritirato e Marina si sta scontrando con Veronica. Chi delle due avrà la meglio? Si scoprirà inoltre un lato buono su Luca Grimaldi, scoprirete quale, continuando la lettura. Un premio da ritirare Caterina Vertova, come da tempo abbiamo segnalato, è entrata a fare parte del cast di Un Posto al Sole. L’attrice interpreta il personaggio di Veronica ...

UN POSTO AL SOLE/ La famiglia Poggi è pronta a pagare il riscatto? (Anticipazioni 16 gennaio 2018) : Anticipazioni Un POSTO al SOLE, puntata 16 gennaio 2018: Franco si scaglia come una furia contro Gaetano, accusandolo di essere la casa del rapimento di Bianca e Sofia.(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 14:22:00 GMT)

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni e trame puntate dal 22 al 26 gennaio 2018 : anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 22 a venerdì 26 gennaio 2018: Mentre tutti sono in ansia per Bianca e Sofia, ancora nelle mani dei rapitori, Franco escogita un piano per salvaguardare le loro vite e ricorre ad un inaspettato aiuto esterno. Le conversazioni telefoniche con l’editor giocano a Silvia un curioso scherzo. È il giorno del riscatto per la liberazione di Bianca e Sofia e, nell’ansia generale, ...