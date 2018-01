Ue | Italia tra migliori per riduzione Npl

L'Italia dei campanili : eccone venti - straordinari : Torre di Pisa - La sua visibile pendenza l'ha resa senza dubbio la torre più famosa del mondo. Il campanile della cattedrale di Santa Maria Assunta è alto 56 metri ed è caratterizzato da una ...

Forza Italia giovani - assegnati coordinamenti delle aree strategiche : ... Luigi Lamberto (Stignano), laureando in Economia e Commercio, viene riconfermato come Coordinatore della cittadina di Stignano; Giuseppe Candido (Stilo), laureato in Economia e Commercio, è un ...

Mutui alle soglie delle elezioni - confronto tra tassi Italiani ed europei : (Teleborsa) - I tassi dei Mutui in Italia continuano a calare e, oggi, nessuno in Europa fa meglio per il variabile. Senza dubbio merito della pax economica che, da un po' di tempo e anche grazie alle ...

Troppi camion vecchi sulle strade Italiane - solo il 4 - 2 per cento è stato immatricolato dopo il 2015 : "Se è vero che l'economia italiana si sta riprendendo, e tra i vari indicatori di tale ripresa c'è anche l'incremento della domanda di trasporto, sembra lecito domandarsi perché il mercato dei veicoli industriali sia ...

Potere al popolo e la crisi della sinistra Italiana : S’ispirano al Partito laburista di Jeremy Corbyn, hanno l’obiettivo di rifondare la sinistra italiana. Ma potrebbero non riuscire nemmeno a raccogliere le firme. Leggi

Tennis - Australian Open 2018 : tutti gli Italiani in gara domani (venerdì 19 gennaio). Programma - orari e tv. Come vederli in Diretta Streaming : Un solo italiano impegnato in singolare nella giornata di venerdì 19 gennaio, sarà Andreas Seppi che sfiderà nel terzo incontro sull’Hisense Arena il croato Ivo Karlovic (n.89 del ranking) in un match che mette in palio un posto per il quarto turno. Non sarà una sfida facile per il bolzanino al cospetto di un giocatore che serve molto bene e sa esprimersi ad alto livello su questa superficie. Il bilancio è in favore del 38enne di Zagabria ...

Tennis - Australian Open 2018 : il programma di domani (giovedì 18 gennaio). Tutti gli orari e come vedere le partite in tv e Diretta Streaming idem per gli Italiani : Gli Australian Open 2018 proseguono senza sosta accompagnati da un gran caldo. domani è la giornata del terzo turno: andranno in campo la parte alta del tabellone maschile e quella bassa del singolare femminile nonché alcuni match di doppio. Toccherà dunque a Rafael Nadal, che giocherà sulla Margaret Court Arena, affrontare il bosniaco Damir Dzumhur. Non solo, ci sarà Grigor Dimitrov, che chiuderà la sessione diurna di Melbourne della Rod Laver ...

Katerina Gryniukh/ Le sue praline hanno conquistato i giudici : talento o strategia? (Masterchef Italia 7) : Katerina Gryniukh si prepara ad affrontare la nuova sfida di Masterchef Italia 7 con una nuova consapevolezza: i suoi piatti sono fra più temuti di questa stagione...(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 08:58:00 GMT)

Prato. Operazione China truck 33 arresti tra Italia - Spagna e Francia : Si chiama China truck la maxi Operazione della Polizia contro la mafia di origine orientale. Il blitz è scattato in diverse città Italiane e all’estero. Sono state eseguite diverse ordinanze di custodia cautelare in carcere e una serie di provvedimenti…Continua a leggere →

STEFANO BIONDI/ Un ottimo mix tra tradizione e innovazione (Masterchef Italia 7) : STEFANO BIONDI riparte da buone prove offerte nella scorsa puntata in cui ha presentato un antipasto a base di melanzane e pecorino ed un primo con fregola e zuppa di pesce.(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 08:35:00 GMT)

GIOVANNA ROSANIO/ Troppi alti e bassi per la maestra - troverà la giusta continuità? (Masterchef Italia 7) : GIOVANNA ROSANIO a Masterchef Italia 7: la maestra di Deruta la settimana scorsa ha vissuto molti alti e bassi, ma si è riscattata con il piccione ripieno nel pressure test finale(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 08:32:00 GMT)

Centrodestra a rischio fratturaCollegi - quarta gamba in rivoltaNoi con l'Italia minaccia : meglio soli : Per la nuova ditta Cesa & Fitto sono veramente pochi i collegi che gli alleati sono disposti a concedere: si parla di solo di 13 uninominali in tutta Italia (addirittura molti di meno dei 22 di cui si parlava prima). Offerta inaccettabile per i fittiani e per lo Scudocrociato Segui su affaritaliani.it

Mafia cinese. Gestivano il traffico merci in Italia e Ue - 33 arresti : Mafia cinese. Gestivano il traffico merci in Italia e Ue, 33 arresti – Blitz della Polizia contro la Mafia cinese: centinaia di agenti hanno eseguito... L'articolo Mafia cinese. Gestivano il traffico merci in Italia e Ue, 33 arresti su Roma Daily News.