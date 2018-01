Tumori | AIMAC | un milione i lavoratori colpiti dal cancro in Italia

: RT @EIannelli: .@aimac_it e gli IRCCS insieme per essere al servizio dei #malati di #cancro in Italia grazie @Fiaso_it e ai direttori gener… - IREISGufficiale : RT @EIannelli: .@aimac_it e gli IRCCS insieme per essere al servizio dei #malati di #cancro in Italia grazie @Fiaso_it e ai direttori gener… - laudelcam : RT @EIannelli: .@aimac_it e gli IRCCS insieme per essere al servizio dei #malati di #cancro in Italia grazie @Fiaso_it e ai direttori gener… - parpinux : RT @EIannelli: .@aimac_it e gli IRCCS insieme per essere al servizio dei #malati di #cancro in Italia grazie @Fiaso_it e ai direttori gener… - CroAviano : RT @EIannelli: .@aimac_it e gli IRCCS insieme per essere al servizio dei #malati di #cancro in Italia grazie @Fiaso_it e ai direttori gener… - AlleConCancro : RT @EIannelli: .@aimac_it e gli IRCCS insieme per essere al servizio dei #malati di #cancro in Italia grazie @Fiaso_it e ai direttori gener… -

(Di giovedì 18 gennaio 2018) Un malato disu 3 è un lavoratore. Ininfatti 3milioni e 300mila persone vivono dopo la diagnosi e il 30%, circa undi cittadini, è in età lavorativa. E sono ben 4 milioni i caregiver, cioè coloro che si occupano del sostegno dei malati (in particolare familiari). Per questo “esercito” di persone,(Associazionena Malati di) ha condotto in 20 anni vere e proprie battaglie di civiltà per il riconoscimento di diritti fondamentali sul posto di lavoro. Conquiste ricordate oggi nel ventennale dell’Associazione celebrato in un convegno al Senato. Nel 2003, su impulso di, è stato inserito nella “Legge Biagi” un articolo (art. 46 del D.lgs. n. 276/2003) che ha modificato la disciplina sul part-time, introducendo per la prima volta nel nostro Paese il diritto per i malati dialla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a ...