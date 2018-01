Tumori | AIMAC | più informazione per sconfiggere il cancro

Tumori - AIMAC : un milione i lavoratori colpiti dal cancro in Italia : Un malato di cancro su 3 è un lavoratore. In Italia infatti 3milioni e 300mila persone vivono dopo la diagnosi e il 30%, circa un milione di cittadini, è in età lavorativa. E sono ben 4 milioni i caregiver, cioè coloro che si occupano del sostegno dei malati (in particolare familiari). Per questo “esercito” di persone, AIMAC (Associazione Italiana Malati di cancro) ha condotto in 20 anni vere e proprie battaglie di civiltà per il riconoscimento ...