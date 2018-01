Tumore alla prostata | i grassi aiutano la diffusione del cancro

Gli alimenti che aumentano il rischio di Tumore alla prostata : L'alimentazione può aumentare a aumentare a dismisura il rischio di contrarre il tumore alla prostata. Lo dimostra una ricerca realizzata in collaborazione tra il Beth Israel Deaconess Medical Center...

Tumore alla prostata : scoperto un enzima che blocca il metabolismo del cancro : Importante scoperta di un team di ricercatori dell’Istituto oncologico di ricerca (Ior), dell’Università della Svizzera Italiana e dell’Università degli Studi di Padova, guidato da Andrea Alimonti. Senza i lipidi le cellule tumorali delle prostata non sono in grado di proliferare. Sono stati identificati i metaboliti di cui la cellula tumorale ha bisogno per proliferare, determinando il ruolo chiave dell’enzima Pdc, ...

Alcol provoca il Tumore - la conferma arriva dalla scienza : Che l'Alcol faccia male è risaputo, ma dalla scienza è arrivata una conferma sulla relazione che intercorre tra l'Alcol e l'insorgenza diversi tipi di tumore. Il primario di oncologia dell'Ospedale San Martino di Genova ha invitato i giovani a prendere le distanze dall'Alcol. Danneggia le cellule staminali Gianni Testino, il primario di oncologia dell'Ospedale San Martino di Genova, dalle pagine de Il Giornale ha esortato i giovani a non ...

"Ho un Tumore - mi devo fermare. Ma tornerò". Elena Fanchini annuncia perché non andrà alla sua 4° Olimpiade : La sciatrice azzurra Elena Fanchini ha un tumore e non prenderà parte ai Giochi Olimpici al via il 9 febbraio prossimo. È lei stessa a fare l'annuncio su Facebook."A tutti è capitato di affrontare momenti difficili, momenti in cui la vita ci mette a dura prova. La vita mi ha messo davanti ad una nuova sfida - scrive la sciatrice azzurra - una cosa seria per cui sono costretta a fermarmi per curarmi. Non é facile ...

Eric Abidal : "Avevo il Tumore - mandai un video alla squadra per incitarli. Messi mi disse che era meglio non farlo" : "mandai un video alla squadra, volevo dire loro 'sono qui, ci sono ancora': e sapete cosa mi disse Messi? Non dovevi inviarcelo, ci hai colpito..". Eric Abidal torna a parlar della sua lotta con il tumore al fegato, e le sue parole in uno speciale mandato in onda ieri sera da Canal Plus provocano polemiche."Mi vedevano come un cadavere", dice l'ex terzino francese, scatenando polemiche e accuse via social alla reazione di Messi e dei compagni di ...

“Alla faccia del cancro. La mia sfida col sorriso”. Il calendario di Silvana - malata di Tumore : “Alla faccia del cancro. La mia sfida col sorriso”. Il calendario di Silvana, malata di tumore L’obiettivo è quello di lanciare un messaggio di speranza e solidarietà per la ricerca. Così Silvana Benigno, 48enne originaria della Sicilia, si è fatta ritrarre in dodici scatti che sfidano la malattia con il sorriso. “Non volevo stare a […] L'articolo “Alla faccia del cancro. La mia sfida col sorriso”. Il calendario di Silvana, ...

Incinta dopo il Tumore - grazie alla crioconservazione : Aveva fatto l’espianto del tessuto ovarico dopo aver saputo di aver un tumore. Ha affrontato le cure e i cicli di chemio e radio terapia. Al momento della guarigione il tessuto, che era stato crioconservato, congelato, le è stato reimpiantato. dopo è rimasta Incinta in maniera naturale, senza bisogno di ricorrere alla fecondazione assistita. È il primo in Italia in caso di una donna di 34 anni. È successo a Bologna al Policlinico ...

Muore per un Tumore - padre manda fiori e lettere alla figlia per anni - : In Tennessee un uomo, deceduto nel 2012, ha fatto in modo che sua figlia Bailey ricevesse ad ogni compleanno un bouquet e un pensiero d'amore scritto da lui. La storia, postata dalla ragazza sui ...

I segnali del Tumore : dalla stanchezza alla febbre - dalla tosse al prurito. I sintomi del cancro che non dobbiamo trascurare : Ci sono alcuni segnali e sintomi che siamo portati a osservare nel corso della vita, disturbi che notiamo una tantum o che tendono a ripetersi nel tempo, e che spesso ci fanno allarmare e che è importante non trascurare: è bene innanzitutto chiarire che però non esistono sintomi che permettono inequivocabilmente di riconoscere l’insorgenza di un tumore, ma piuttosto segnali che è bene non fare passare inosservati e che ci devono spingere a ...

Siviglia - dalla gioia al dolore : Il tecnico Berizzo ha un Tumore : Serata di grandissime emozioni ieri a Siviglia. La squadra spagnola è riuscita nell'impresa di rimontare il Liverpool, in vantaggio per 3-0 dopo il primo tempo. I padroni di casa nella ripresa sono entrati in campo con un altro piglio e sono riusciti a pareggiare al 93' forse perché caricati dalla bruttissima notizia ricevuta nello spogliatoio: il tecnico Eduardo Berizzo ha un tumore maligno alla prostata e sarà operato il prima ...

Comune aderisce alla campagna 'Facciamo Luce sul Tumore al Pancreas' : Prendendo esempio da quanto accade nel mondo, l'Associazione Nastro Viola ha aderito alla Giornata Mondiale contro il Tumore al Pancreas proponendo per il terzo anno consecutivo la campagna di ...