Trova un verme nella Coca-cola | ricoverata dodicenne

Verme nella Coca Cola Trovato da una bambina : verità appurata - nessuna bufala : trovato un Verme nella Coca Cola ad Andria, da parte di una bambina di 12 anni, che fortunatamente sta bene e non corre alcun pericolo. La pre-adolescente racconta di essersi ritrovata l'animale filiforme in bocca dopo aver bevuto da una lattina di Coca Cola. Ci spiace informarvi che non si tratta di una bufala, né di uno scherzo di cattivo gusto (come riportato dall'agenzia ANSA). Con questo non vogliamo di certo mettervi in allarme, né ...

