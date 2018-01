Telecom | il piano ai sindacati | 7 500 uscite e 2 000 assunzioni

Telecom sotto la lente per attesa novità piano e trattative con Mediaset : Telecom Italia sotto la lente, mentre il mercato si interroga sulla strategia del gruppo alle prese con il nuovo piano industriale che verrà svelato a inizio marzo, le trattative con il governo per la gestione della golden power e l'attesa per un eventuale accordo con Mediaset sul fronte dei contenuti, mentre tra l'altro si avvicina la scadenza del 22 gennaio entro la quale dovranno essere presentate le offerte per i diritti tv sulla ...