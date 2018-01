Sviluppi positivi per Banca Generali

Sviluppi positivi per Rational : Effervescente Rational , che scambia con una performance decisamente positiva del 3,73%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX . Al momento, quindi, l'appeal ...

Sviluppi positivi per Borgwarner : Effervescente Borgwarner , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,81%. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Borgwarner ...

Sviluppi positivi per Nmc Health : Seduta decisamente positiva per Nmc Health , che tratta in rialzo del 2,64%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Nmc Health mantiene forza relativa ...

Sviluppi positivi per Fresnillo : Prepotente rialzo per Fresnillo , che mostra una salita bruciante del 2,22% sui valori precedenti. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, ...

Sviluppi positivi per Range Resources : Grande giornata per Range Resources , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,97%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del ...

Sviluppi positivi per Abercrombie & Fitch : Ottima performance per la società americana dell'abbigliamento giovanile , che scambia in rialzo del 2,65%. L'andamento di Abercrombie & Fitch nella settimana, rispetto al World Luxury Index , rileva ...

Sviluppi positivi per Morrison : Prepotente rialzo per Morrison , che mostra una salita bruciante del 3,41% sui valori precedenti. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Morrison mantiene ...

Sviluppi positivi per Mondo Tv : Ottima performance per Mondo Tv , che scambia in rialzo del 9,62%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Mondo Tv evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE ...

Sviluppi positivi per Fineco : Vigoroso rialzo per il leader italiano nell'equity trading , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,10%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette ...

Sviluppi positivi per Credito Valtellinese : Vigoroso rialzo per Credito Valtellinese , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,88%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Credito Valtellinese ...

Sviluppi positivi per Saras : Ottima performance per la società energetica , che scambia in rialzo del 3,04%. Il trend di Saras mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE MIB . Questa situazione classifica il titolo come ...

Sviluppi positivi per El.En : Effervescente El.En , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,41%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di El.En più ...