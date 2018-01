: RT @Agenzia_Ansa: #Svezia: forte esplosione in stazione di polizia a Malmo. Media: 'forse bomba a mano, non ci sarebbero feriti' https://t.… - serenel14278447 : RT @Agenzia_Ansa: #Svezia: forte esplosione in stazione di polizia a Malmo. Media: 'forse bomba a mano, non ci sarebbero feriti' https://t.… - NotizieIN : Svezia, bomba contro polizia: arresti - CybFeed : #BreakingNews Svezia, bomba contro polizia: arresti - flaviotiravento : RT @ultimenotizie: Esplosione in una stazione di polizia in #Svezia a causa del lancio di una bomba a mano, non ci sarebbero feriti a Malmö. - AlbinaMurelli : RT @Agenzia_Ansa: #Svezia: forte esplosione in stazione di polizia a Malmo. Media: 'forse bomba a mano, non ci sarebbero feriti' https://t.… -

Una forte esplosione ha scosso un commissariato dia Rosengard (Malmo,, senza causare feriti. Per il quotidiano Aftonbladet la deflagrazione sarebbe stata causata dal lancio di una granata. Due persone sarebbero state arrestate, ma non c'è ancora conferma. Una sarebbe un agente la cui casa è stata perquisita. L'area è isolata, gli artificieri sono al lavoro, riferiscono dal commissariato colpito. Non risultano feriti.(Di giovedì 18 gennaio 2018)