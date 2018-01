Stefano Boeri | Bosco verticale popolare

: Nanjing Vertical Forest, el bosque vertical de Stefano Boeri Architetti China - caracasdisegno : Nanjing Vertical Forest, el bosque vertical de Stefano Boeri Architetti China - di_architettura : Il Bosco Verticale di Stefano Boeri nel documentario dei record di BBC - GianluCavalloni : RT @GBCItalia: "È fondamentale impegnarsi in una lotta per ridurre drasticamente la presenza dei gas serra e in questo entra in... https://… - wisesocietyit : RT @stonethica: Città ecosostenibili: l'opinione di @StefanoBoeri #architettura #design #ambiente - stonethica : Città ecosostenibili: l'opinione di @StefanoBoeri #architettura #design #ambiente -

(Di giovedì 18 gennaio 2018)è un architetto, un urbanista e un politico italiano dei nostri tempi, nato a Milano il 25 Novembre 1956. Nel 1980 si laurea al Politecnico di Milano in architettura e nel 1989 consegue il dottorato di ricerca in urbanistica all'Università IUAV di Venezia. Ditroviamo, tra i suoi progetti più famosi, ilnel quartiere Isola a Milano, ove si possono trovare oltre 11.000 varietà diverse di vegetazione. Ma a parte questa che qui in Italia ci riguarda più da vicino, troviamo le sue opere anche in tante altre parti del mondo come ad esempio in Svizzera, in Francia, in Cina e tra poco anche in Olanda. Ilè un modello di edificio residenziale sostenibile, il cui fine è quello di contribuire alla rigenerazione dell'ambiente e della biodiversità urbana. I diversi tipi di vegetazione accoglieranno vari animali tra cui uccelli e insetti, e cosi ...