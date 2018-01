Squalifica Joao Pedro | ecco l’esito del ricorso presentato dal Cagliari

: Squalifica #JoaoPedro, ecco l'esito del ricorso presentato dal #Cagliari - CalcioWeb : Squalifica #JoaoPedro, ecco l'esito del ricorso presentato dal #Cagliari - CagliariNews24 : #JoaoPedro, niente da fare: respinto il ricorso contro le quattro giornate di squalifica - TuttoMercatoWeb : Cagliari, respinto il ricorso per Joao Pedro: squalifica confermata - Andrearey91 : RT @Sardegna_Sport: Brutte notizie per il #Cagliari e #JoaoPedro: la Corte Sportiva D'Appello Nazionale a Sezioni Unite ha respinto il rico… - Sardegna_Sport : Brutte notizie per il #Cagliari e #JoaoPedro: la Corte Sportiva D'Appello Nazionale a Sezioni Unite ha respinto il… -

(Di giovedì 18 gennaio 2018)– La Corte Sportiva D’Appello Nazionale a Sezioni Unite ha respinto ildel, confermando laper quattro giornate e l’ammenda di 2mila euro inflitte al calciatoredopo l’espulsione rimediata nel match con la Fiorentina dello scorso 22 dicembre. La Corte ha parzialmente accolto ildel Crotone, riducendo da 6mila a 3mila euro l’ammenda comminata al club calabrese in seguito alla gara di campionato con il Chievo dello scorso 17 dicembre. Respinti invece i ricorsi della Salernitana e del calciatore del Frosinone Danilo Soddimo in merito alle ammende comminate in seguito alle gare con Foggia (21 dicembre) e Carpi (16 dicembre). L'articolol’esito deldalsembra essere il primo su CalcioWeb.