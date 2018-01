Speed skating | Coppa del Mondo Erfurt 2018 | ultima prova prima di PyeongChang L’Italia

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i personaggi da medaglia. Sven Kramer per fare il pieno di ori : Dal 9 al 25 febbraio il grande spettacolo delle Olimpiadi di PyeongChang 2018 animerà la Corea del Sud e tutti gli sport Invernali nel proprio darsi agonistico. Le attese sono tantissime e gli obiettivi di ogni atleta sono tutti proiettati a quel che accadrà tra poco meno di un mese. Tra le specialità del programma a Cinque Cerchi, lo Speed skating riveste una grande importanza. Disciplina molto seguita a livello mondiale, il pattinaggio ...

Speed skating - Coppa del Mondo Erfurt 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Dopo la straordinaria spedizione continentale, l’Italia dello Speed skating non vuole fermarsi e punta alla tappa di Coppa del Mondo di Erfurt, in Germania, che andrà in scena nel week end. Sull’anello tedesco però ci saranno soltanto prove individuali: non previste né team pursuit, né gare con partenza di massa. Si inizia il venerdì con i 500 metri, maschili e femminili, poi 1000 metri per le donne e 1500 per gli uomini. Sabato ...

Speed skating - Shi Xiaoxuan sospesa per due anni : positività al clenbuterolo - niente Olimpiadi : Shi Xiaoxuan è stata sospesa per due anni dalle autorità sportive cinesi a causa della sua positività al clenbuterolo riscontrata il 14 dicembre. L’atleta specialista dello Speed skating non potrà così partecipare alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’esclusione della 21enne è un segnale di allarme per tutti gli atleti come ha comunicato la stessa Federazione di pattinaggio. Clicca qui per mettere “Mi piace” ...

Speed skating - Europei 2018 – L’Italia alza la voce : Lollobrigida e Tumolero incoronati Zar - bottino di lusso verso le Olimpiadi : L’Italia può tornare con il sorriso da Kolomna dove nel weekend si sono disputati gli Europei di Speed skating. Sul ghiaccio russo la nostra Nazionale è riuscita a mettersi in mostra e ha fatto capire di poter nutrire legittime ambizioni di podio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 che scatteranno tra un mese. Il tricolore ha sventolato soprattutto grazie a Nicola Tumolero e Francesca Lollobrigida che hanno fatto risuonare ...

Speed skating - Francesca Lollobrigida : “Vittoria bellissima e sofferta. Ora testa a PyeongChang” : ESCLUSIVA – Sarà difficile dimenticare questa giornata russa di Kolomna per lo Speed skating italiano. Tre medaglie in una giornata, in una rassegna continentale, rappresentano un qualcosa che ci riporta ai tempi di Enrico Fabris ed alle magie olimpiche di Torino 2006. Qui il contesto è diverso ma in questi Europei si può dire con forza che la mass start è italiana. Lo dimostrano l’oro e i due argenti ottenuti da Francesca ...

Speed skating - Europei Kolomna 2018 : un ORO e due ARGENTI! La mass start è italiana! : Terza ed ultima giornata di gare agli Europei di Speed skating di Kolomna (Russia) ed ultime medaglie assegnate sull’ovale in quella che è stata una vera e propria prova generale del Vecchio Continente in vista dei Giochi Olimpici Invernali di Pyeongchang 2018. Un day-3 che la nostra squadra ricorderà a lungo... mass start femminile C’erano grandi attese in questa gara per l’Italia e si è andati oltre le più rosee ...

Speed skating - BIONDE D’ORO! Fantastiche Francesca Lollobrigida e Francesca Bettrone - oro e argento agli Europei! Dominio azzurro nella mass start! : Semplicemente Fantastiche Francesca Lollobrigida e Francesca Bettrone nella mass start. Una cosa mai vista, la mass start degli Europei di Speed skating a Kolomna (Russia) ci ha regalato un’emozione indescrivibile: prima e seconda le due azzurre nella gara più ricca di suspense ed incertezza. Ma quest’oggi dubbi non ve ne sono stati, le due nostre portacolori sono state semplicemente migliori e quelle che più delle altre hanno meglio ...

doppietta agli Europei di Speed skating - Lollobrigida precdee Bettrone!!! L'Italia vince il Team Relay di slittino - staffetta maschile del biathlon seconda nella nebbia di Oberhof!

Francesca Lollobrigida - è oro! Argento Bettrone - fantastica doppietta nella mass start femminile!!! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell'ultima giornata di gare sull'ovale di ghiaccio di Kolomna (Russia) degli Europei 2018 di Speed skating. Dopo lo strepitoso oro di Nicola Tumolero dei 5000 metri, l'Italia non vuol certo fermarsi qui e le possibilità per andare a medaglia ci sono ancora: Francesca Lollobrigida nella mass start punta la podio più alto avendo messo in mostra una condizione ottimale nel corso della ...

l'Italia spera nello Speed skating. Retrovie in biathlon e slalom

Speed skating per le medaglie - staffette ambiziose nel biathlon. Azzurri nelle retrovie in slalom

Speed skating per le medaglie - staffette ambiziose nel biathlon. Attesa per lo slalom di Adelboden