Spazio | la luna Titano ha il livello medio del mare come la Terra

Spazio - la prima base umana sulla Luna potrebbe essere sottoterra : Roma (askanews) - La prima base permanente del genere umano sulla Luna potrebbe essere sotterranea. In questo video, diffuso dall'Agenzia spaziale italiana, viene mostrato come le prossime missioni ...

Spazio : Suzuki punta alla Luna - pronta a finanziare la compagnia ispace : Suzuki alla conquista della Luna: il costruttore giapponese ha annunciato di voler finanziare ispace, una compagnia privata che si occupa di esplorazioni spaziali e che ha in programma due missioni Lunari prima della fine del 2020. La prima, in programma per l’ultimo trimestre del 2019, raggiungerà l’orbita Lunare per studiare più da vicino la superficie. L’anno dopo la seconda missione tenterà l’alLunaggio con un modulo, ...

Spazio - Suzuki pronta a finanziare ispace per conquistare la Luna : Roma, 15 gen. (askanews) Il prossimo obiettivo di Suzuki è la conquista della Luna. Il costruttore giapponese di auto, moto e motori fuoribordo, ha annunciato di voler finanziare ispace, una compagnia ...

Spazio - è morto lastronauta John Young : fu il nono uomo a mettere piede sulla Luna : La Nasa ha annunciato la morte di John Watts Young, leggendario comandante della prima missione Shuttle nello Spazio scomparso all'età di 87 anni. Volò sei volte nello Spazio e fu anche il nono uomo a ...

Spazio - destinazioni 2018 : Mercurio - Marte - Luna - Sole - asteroidi : Roma, 4 gen. (askanews) Un 2018 ricco di appuntamenti importanti per l'esplorazione spaziale. La Nasa e altre agenzie spaziali del mondo hanno in programma diversi lanci da marzo fino a fine anno e ...

Spazio : India e Giappone preparano una missione congiunta sulla Luna : India e Giappone preparano una missione congiunta sulla Luna: le rispettive agenzie spaziali stanno pianificando l’esplorazione delle regioni polari del satellite alla ricerca di acqua che un giorno potrebbe sostenere una popolazione umana. Già da tempo i due Paesi hanno realizzato con successo delle missioni Lunari: ora, ha spiegato al “Financial Times” il direttore dei programmi di ricerca e sviluppo dell’agenzia ...

Spazio : la NASA punta allo sfruttamento delle risorse naturali della Luna per le future missioni : L’Agenzia spaziale statunitense sta sollecitando proposte per estrarre risorse naturali dalla Luna con cui produrre carburanti per future missioni o basi sul satellite: la NASA vorrebbe ricevere idee in riferimento all’utilizzo “in situ di risorse“, come l’estrazione di acqua, anidride carbonica e altre sostanze grazie alle quali è possibile ridurre i costi delle missioni spaziali. Gli studi proposti devono ...

Spazio - la rivelazione di Nespoli : “Luna e Marte sono i prossimi obiettivi” : Pensa al futuro l’Astronauta Paolo Nespoli, rientrato a Terra dopo quasi cinque mesi sulla Stazione Spaziale: Luna e Marte sono i prossimi obiettivi dell’esplorazione spaziale. Nel collegamento da Houston organizzato da Agenzia Spaziale Italiana (Asi) e Agenzia Spaziale Europea (Esa) AstroPaolo ha detto che andare su Luna e Marte sarà complesso, ma assolutamente necessario: è un’evoluzione da cui non possiamo tirarci ...

Spazio : avventura NextSTEP 2 - ecco i progetti italiani per sostenere il volo umano in prossimità della Luna : Thales Alenia Space, joint venture tra Thales 67% e Leonardo 33%, ha siglato tre contratti nell’ambito delle attività NextSTEP-2 (Next Space Technologies for Exploration Partnerships) con Boeing, Lockheed Martin e Orbital–ATK, per sviluppare competenze che possano far fronte agli obiettivi di esplorazione umana dello Spazio della NASA e al contempo sostenere i piani di commercializzazione industriale. Basato su un modello di partnership ...

Una Superluna così è uno spettacolo : la ripresa dallo Spazio mentre sorge : Il video in timelapse, creato grazie alle foto scattate da Paolo Nespoli, mostra la Terra vista dalla Stazione Spaziale Internazionale e il sorgere della cosiddetta Superluna all'orizzonte. L'...

Spazio - l’astronauta Luna Parmitano : la strada per Marte passa dalla Luna : Luca Parmitano, astronauta ESA, primo italiano a effettuare un’attività extraveicolare, continua a sfidare ambienti estremi: “Gli addestramenti in grotte profonde o sott’acqua ci insegnano come affrontare le future missioni planetarie“, ha spiegato all’Adnkronos, raggiunto telefonicamente alla base di addestramento russa di Star City. “Sulla Luna e su Marte non potremo limitarci a esplorare la superficie, lì ...

Spazio : gli astronauti europei si addestrano nelle Canarie per le missioni su Luna e Marte : In vista delle future missioni sulla Luna e su Marte, gli astronauti europei hanno partecipato all’esercitazione Pangaea-X nell’isola Lanzarote, nelle Canarie: hanno partecipato circa 50 persone, tra astronauti, ricercatori e ingegneri, coordinati dall’Agenzia Spaziale Europea. Nota come l’isola dei vulcani, rappresenta uno scenario perfetto per simulare l’esplorazione dei due corpi celesti. Le distese di lava sono ...

Spazio : il Giappone vuole inviare astronauti sulla superficie della Luna : Il governo del Giappone progetta di inviare astronauti sulla superficie della Luna in cooperazione con gli Stati Uniti, che hanno lanciato a loro volta un programma simile: lo hanno riferito fonti del governo Giapponese citate dal quotidiano “Asahi”. Tokyo intende appoggiare il progetto statunitense per la realizzazione di una stazione spaziale nell’orbita Lunare entro il 2025. La realizzazione della stazione orbitante Lunare ...

Tito e gli alieni - gioiellino lunare che dallo Spazio è approdato a colpire nel cuore di chi l’ha intercettato : Un sofà nel cuore del deserto del Nevada. Sopra giace sdraiato un uomo abbigliato da astronauta, al suo fianco un “acchiappasegnali” a forma di ombrello. L’uomo passa il suo tempo imperturbato da qualunque distrazione, perché il suo sguardo non è di questo mondo, forse neppure di questo universo. Tito e gli alieni di Paola Randi è un oggetto piacevolmente misterioso avvistato oggi al Torino Film Festival, capace di divertire e commuovere come ...