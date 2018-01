Sospetta sepsi | muore a 5 anni

Bimbo di 5 anni morto per sepsi batterica/ La Spezia - Sospetta meningite : esame del liquor in corso : La Spezia, Bimbo di 5 anni morto per sepsi batterica. sospetta meningite: esame del liquor in corso. Le ultime notizie e gli aggiornamenti sul decesso del piccolo(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 11:43:00 GMT)