Sos influenza - mai così tanti casi dal 2004 : quasi 4 milioni le persone già colpite in Italia : I dati secondo l'ultimo rapporto epidemiologico Influnet, curato dall'Istituto superiore di sanità dicono che nella seconda settimana di gennaio hanno contratto il virus 832mila persone, ma dall'inizio dell'epidemia a letto sono finiti in 3.883.000. I più soggetti alla malattia risultano i bambini

Influenza - l'epidemia blocca gli ospedali : "Interventi Sospesi". Scoppia il caos a Pordenone : l'epidemia di Influenza blocca gli interventi chirurgici in provincia di Pordenone. I tre ospedali - nel capoluogo, a San Vito al Tagliamento e Spilimbergo - hanno sospeso le sedute di chirurgia...

Influenza - è emergenza sangue : al San Raffaele di Milano Sospesi gli interventi non urgenti : “In questo momento nel mio ospedale, il San Raffaele” di Milano, “le operazioni chirurgiche non urgenti nelle quali è presente anche un minimo rischio di sanguinamento sono sospese, a causa della carenza di sangue da utilizzare per eventuali trasfusioni“. E “la stessa grave situazione si verifica in molti altri ospedali in tutta Italia”, con l’aumentare dei casi di Influenza che come ogni anno mette a ...

Influenza - donna muore in ospedale a Lamezia Terme | Decesso Sospetto a Cuneo : La paziente era però caratterizzata da un quadro clinico difficile che il virus ha contribuito a complicare ulteriormente

In Irlanda del Nord segno della pace Sospeso per l'influenza : Ha colpito quasi 17mila persone e ora minaccia anche i gesti semplici della messa cattolica. L'influenza australiana preoccupa, al punto che il vescovo della diocesi Nordirlandese di Down e Connor ha scelto di abolire lo scambio della pace durante le celebrazioni, per evitare che si possa diffondere ulteriormente il ceppo influenzale che di recente ha raggiunto anche la Gran Bretagna.In un comunicato la diocesi ha spiegato che ...

