Sony rilascia la versione firmware 5 05 per PlayStation 4

: #Sony rilascia il nuovo firmware 5.05 per #PS4 e #PS4Pro - TeamNerd_it : #Sony rilascia il nuovo firmware 5.05 per #PS4 e #PS4Pro -

Leggi la notizia su gamesandconsoles

(Di giovedì 18 gennaio 2018)ha annunciato l’arrivo del nuovoper4 , corrispondente alla5.05 . La patch, che non include notizie particolarmente significative, è necessaria per continuare a utilizzare i servizi diNetwork.Il 5.05 include solo miglioramenti generali delle prestazioni per la console, aumentando la stabilità del sistema e preparandolo per future modifiche più profonde in termini di utente e funzionalità, come la5.50 prevista per febbraio 2018 . Il peso del download è 374 MB. Se per qualsiasi motivo non è possibile scaricare l’aggiornamentoPS4, è anche possibile scaricarlo e installarlo utilizzando un computer e un dispositivo di archiviazione USB . Tieni presente che potrebbe essere necessario un po ‘di tempo per aggiornare la pagina con il nuovo file di. L'articolola...