Sistema Eurojackpot cruciverba 5×5 valido dal 19 01 2017

Sistema Eurojackpot cruciverba 5×5 valido dal 12/01/2017 : Sistema Eurojackpot cruciverba 5×5 integrale per l’estrazione di venerdì 12 Gennaio 2018. Il Sistema Eurojackpot, proposto per il concorso di venerdì 12 Gennaio è composta da un cruciverba 5×5 di 25 numeri, sviluppato in 12 cinquine, 5 orizzontali, 5 verticali e 2 diagonali, più i due euronumeri elaborati esclusivamente su base statistica. Il Sistema Eurojackpot proposto di seguito è valido […]

Eurojackpot Sistema integrale di 9 numeri a garanzia del 5 : Eurojackpot Sistema integrale 9 numeri più 2 euronumeri, sviluppato in 126 cinquine a garanzia del 5 Eurojackpot Sistema integrale, matrice di 8 numeri, sviluppo in 126 cinquine a garanzia del 5 se escono 5 estratti degli 9 numeri pronosticati. L’integrale è un tipo di Sistema che mette in gioco più di 5 numeri e più di 2 Euronumeri e permette […]

Sistema Eurojackpot ridotto valido dal 22/12/2017 : Sistema Eurojackpot ridotto/condizionato di 12 numeri a garanzia del 4, valido dal’estrazione del 22 Dicembre 2017. Il Sistema Eurojackpot proposto per il concorso di venerdì e composta da un Sistema ridotto/condizionato di 12 numeri, a garanzia del 4 e sviluppato in 32 cinquine, più i due euronumeri elaborati esclusivamente su base statistica. Il Sistema Eurojackpot ridotto, riportato di seguito è […]

Eurojackpot Sistema integrale di 8 numeri a garanzia del 5 : Eurojackpot sistema integrale 8 numeri più 2 euronumeri, sviluppato in 56 cinquine a garanzia del 5 Eurojackpot sistema integrale, matrice di 8 numeri, sviluppo in 56 cinquine a garanzia del 5 se escono 5 estratti degli 8 numeri pronosticati. L’integrale è un tipo di sistema che mette in gioco più di 5 numeri e più di 2 Euronumeri e permette […]

Eurojackpot Sistema Ridotto di 12 numeri 1 fisso : Eurojackpot Sistema Ridotto 112 numeri di cui uno fisso a garanzia del quattro con 5 estratti fra i numeri pronosticati. Eurojackpot Sistema Ridotto, matrice di 12 numeri di cui uno fisso, sviluppato in 26 cinquine a garanzia del 4 se escono 5 estratti dei 12 numeri pronosticati. Il Ridotto è un Sistema che, diminuendo notevolmente le combinazioni (e quindi anche […]

Previsione Eurojackpot Sistema ridotto per il 24/11/2017 : Previsione Eurojackpot sistema ridotto di 11 numeri a garanzia del 5, per l’estrazione del 23 Novembre 2017. La Previsione Eurojackpot per il concorso di venerdì e composta da un sistema ridotto di 11 numeri, a garanzia del 5 e sviluppato in 16 cinquine, più i due euronumeri elaborati esclusivamente su base statistica. GiGi Lotto propone inoltre una Previsione Eurojackpot di […]

Eurojackpot Sistema Ridotto di 10 numeri : Eurojackpot Sistema Ridotto 10 numeri in 5 cinquine a garanzia del quattro con 5 estratti fra i numeri pronosticati. Eurojackpot Sistema Ridotto, matrice di 10 numeri, sviluppo in 22 cinquine a garanzia del 4 se escono 5 estratti dei 10 numeri pronosticati. Il Ridotto è un Sistema che, diminuendo notevolmente le combinazioni (e quindi anche il costo) generate da un […]

Eurojackpot Sistema Ridotto di 10 numeri : Eurojackpot Sistema Ridotto 10 numeri in 5 cinquine a garanzia del quattro con 5 estratti fra i numeri pronosticati. Eurojackpot Sistema Ridotto, matrice di 10 numeri, sviluppo in 22 cinquine a garanzia del 4 se escono 5 estratti dei 10 numeri pronosticati. Il Ridotto è un Sistema che, diminuendo notevolmente le combinazioni (e quindi anche il costo) generate da un […]

Previsione Eurojackpot Sistema ridotto per il 17/11/2017 : Previsione Eurojackpot sistema ridotto di 13 numeri a garanzia del 5, per l’estrazione del 17 Novembre 2017. La Previsione Eurojackpot per il concorso di venerdì e composta da un sistema ridotto di 13 numeri, a garanzia del 5 e sviluppato in 46 cinquine, più i due euronumeri elaborati esclusivamente su base statistica. GiGi Lotto propone inoltre una Previsione Eurojackpot di […]

EuroJackpot Sistema Ridotto di 8 numeri : EuroJackpot Sistema Ridotto 8 numeri in 5 cinquine a garanzia del quattro con 5 estratti fra i numeri pronosticati. EuroJackpot Sistema Ridotto, matrice di 8 numeri, sviluppo in 5 cinquine a garanzia del 4 se escono 5 estratti degli 8 numeri pronosticati. Il Ridotto è un Sistema che, diminuendo notevolmente le combinazioni (e quindi anche il costo) generate da un […]