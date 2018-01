Siria | Ong | 110 000 bambini in fuga Idlib

Dalla Siria all'Afghanistan. Dall'India al Congo : fine anno di sangue in molte parti del mondo : Tensione di nuovo alta anche nella Striscia di Gaza dopo il riconoscimento da parte del presidente statunitense Donald Trump di Gerusalemme come capitale israeliana: un palestinese è stato ucciso lungo la frontiera che divide Israele dai Territori palestinesi. Terroristi in azione in Kasmir, a Awantipora - in uno scontro a fuoco - hanno ucciso due agenti