SILVIO BERLUSCONI Le gare con Confalonieri a chi faceva pipì più lontano

Quinta Colonna - anticipazioni 18 gennaio : intervista a SILVIO BERLUSCONI - focus sulle baby gang - info streaming : ... nella prima serata di Rete 4, la trasmissione Quinta Colonna, in onda stasera 18 gennaio con la nuova puntata potrà essere vista anche in replica streaming a partire dal giorno seguente su Mediaset, ...

Quando SILVIO BERLUSCONI incontrò Gordon Brown : un’inconcludente storiella natalizia : Il fatto che l'anno prossimo sia ipoteticamente possibile assistere al ritorno al potere del premier Silvio Berlusconi pare di portata straordinaria. Una simile circostanza risulterebbe eccezionale da diversi punti di vista. Berlusconi ha 81 anni. Ha affrontato una lunga schiera d'accuse di corruzione, e s'è ritrovato coinvolto in numerosi scandali di natura sessuale. Ah, e nel 2013 è stato condannato a quattro anni (mai scontati) ...

Alessandra Ghisleri : 'Il centrodestra è al 39%' - Forza Italia e SILVIO BERLUSCONI trainano la coalizione : Alessandra Ghisleri , ovvero la sondaggista che non sbaglia mai. E se le rilevazioni presentata a L'aria che tira confermassero la sua fama, il verdetto è presto detto: non ce n'è per nessuno, il ...

SILVIO BERLUSCONI : 'Con l'ok della Corte di Strasburgo vado a Palazzo Chigi. E Salvini sarà ministro dell'Interno' : 'Se arrivasse la sentenza da Strasburgo non potrei tirarmi indietro . Ma è poco probabile'. Silvio Berlusconi , ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira , su La7, rilancia la sua candidatura a ...

Quinta Colonna - SILVIO BERLUSCONI è il superospite di Paolo del Debbio : Il programma può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone in live streaming su Mediaset on Demand . Quinta Colonna: i temi della puntata di oggi giovedì 18 gennaio Paolo Del Debbio ...

Sergio Mattarella - appello al voto : così offre un assist a SILVIO Berlusconi : ...assist a Silvio Berlusconi che viene sempre premiato quando l'astensionismo è in calo e dall'altro una legnata al Movimento 5 stelle che al contrario sale in maniera proporzionale all'anti-politica.

Quinta Colonna/ Anticipazioni : SILVIO BERLUSCONI ospite di Paolo Del Debbio - info streaming (18 gennaio 2018) : Quinta Colonna, la nuova puntata questa sera, giovedì 18 gennaio 2018, su Rete4 condotta come sempre da Paolo Del Debbio, quali gli ospiti in studio? Anticipazioni e streaming.(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 07:18:00 GMT)

Carlo De Benedetti : 'SILVIO BERLUSCONI mi ha chiamato dopo la frase di Scalfari' : Il Cavaliere 'mi ha detto parliamoci, tu sei di sinistra e io di destra ma qui esistono altri problemi per il Paese : io gli ho risposto tu fai politica, io no . Non c'era niente da dirci', conclude ...

SILVIO BERLUSCONI a Newsmediaset : 'Con la flat tax più posti di lavoro' : "Oggi la prima emergenza - ha proseguito il leader di Forza Italia - è che sono troppi i ragazzi che non riescono a trovare un posto di lavoro e tanti gli adulti che hanno perso il lavoro e non ...

SILVIO BERLUSCONI contro M5s e Luigi Di Maio : 'Con loro crolla l'Italia. Il leader? Cambia idea su tutto' : Incessante, la campagna elettorale di Silvio Berlusconi prosegue negli studi di Matrix . Ospite di Nicola Porro , il leader di Forza Italia ribadisce: 'Il primo avversario? Un partito pauperista, ...

SILVIO BERLUSCONI : "Nella mia villa in Sardegna cresce l'erba del Viagra" : Silvio Berlusconi non perde il sorriso e l'occasione di fare battute di spirito. Stavolta è toccato a Matrix, la trasmissione di Canale 5 condotta da Nicola Porro."Nella mia casa in Sardegna ci sono molte piante, ficus, rose - ha detto Berlusconi -. E anche erbe medicinali. Molti studenti sardi e anziani sardi le vengono a visitare. Tra queste erbe c'è pure quella del viagra...L'hanno presa tutta, non ne è rimasta un ...

SILVIO BERLUSCONI - dalla Mussolini alla Matera : gli eurodeputati che si candidano a Roma : Sarebbero 5 gli eurodeputati di Forza Italia pronti a lasciare Bruxelles per candidarsi alle prossime politiche . Lo si apprende da fonti del gruppo del Partito Popolare Europeo (Ppe) all' ...

SILVIO BERLUSCONI - la clamorosa conversione di Achille Occhetto : 'Un capolavoro politico' : È stato la prima, famosissima vittima di Silvio Berlusconi , tanto da perdere faccia e posto. Asfaltato alle politiche del 1994, Achille Occhetto ha avuto il buon gusto di dimettersi dalla 'gioiosa ...

SILVIO BERLUSCONI - il retroscena : 'L'avevo detto che Fontana...'. E Salvini risponde così : Berlusconi 'non ha mai detto' che Fontana è inadeguato, 'questi sono retroscena che scrivono i giornali'. così ai microfoni di Radio Anch'io , il segretario della Lega , Matteo Salvini .