Buona Scuola - Anquap : Regolamento Contabilità 'viaggia' in ritardo : Roma, 17 gen. (askanews) L'Anquap, associazione nazionale quadri delle amministrazioni pubbliche, denuncia il ritardo accumulato da parte del convoglio del nuovo Regolamento di Contabilità delle II.SS.

Scuola : al via il nuovo esame di terza media : Il Ministero dell'istruzione ha, da poco, reso pubbliche le linee guida a cui gli istituti scolastici secondari di primo grado dovranno attenersi nel predisporre i prossimi esami di Stato per gli alunni di terza media. Le linee guida, predisposte da una Commissione nominata ad hoc e presieduta dal celebre linguista Luca Serianni, introducono delle importanti novità. Vediamo di cosa si tratta nel dettaglio. Nuova prova di italiano La prova ...

M5S Scuola : salviamo i precari e abroghiamo la 107 : Sulla scuola il M5S ha le idee molto chiare, come spiega Luigi Di Maio dalle pagine del blog 5 stelle. Sul fronte dei diplomati magistrali, dei laureati in Scienze della Formazione Primaria e delle Gae storiche, centro-destra e centro-sinistra si sono espressi nei giorni scorsi sulle pagine dei principali portali scolastici. Concorsi riservati, estensione del […] L'articolo M5S scuola: salviamo i precari e abroghiamo la 107 proviene da ...

Al via iscrizioni su Istruzione.it per Scuola primaria e secondaria oggi 16 gennaio : guida - cosa serve e assistenza : Da oggi 16 gennaio partono su Iscrizione.Istruzione.it le domande per la scuola primaria di primo e secondo grado e a quella secondaria, come pure anticipato qualche giorno fa. Esattamente a partire dalle 8 di questa giornata e fino alle ore 20 del 6 febbraio, molti genitori saranno alle prese con questa importante fase di registrazione sul portale online del MIUR, decisiva per l'avvio del prossimo anno scolastico 2018-2019. Ecco di seguito una ...

Incidenti - Pavia : bambino investito alla fermata dello Scuolabus - è grave : Un bambino è stato investito, intorno alle ore 17, alla fermata dello scuolabus a Ponte Carate, in provincia di Pavia. Il piccolo era incosciente fin dalla prima chiamata ai soccorsi e “vista l’estrema criticità del bambino”, il bambino è stato portato all’ospedale più vicino, il San Matteo a Pavia, fa sapere l’Areu. L'articolo Incidenti, Pavia: bambino investito alla fermata dello scuolabus, è grave sembra essere ...

Scuola : crollo intonaco a Siracusa - Regione avvia monitoraggio : Palermo, 11 gen. (AdnKronos) - Dopo il crollo dell’intonaco del tetto in una delle aule dell’istituto polivalente 'Quintiliano' di Siracusa, l’assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione professionale Roberto Lagalla, d’intesa con il presidente della Regione Nello Musumeci, ha disposto imme

