Scienza dei prodotti cosmetici | boom di iscritti al master Unicam

Scienza - musica - poesia e cibo. Note di gusto all'Accademia dei Fisiocritici : 'Note di gusto: percorsi tra Scienza, musica, poesia e cibo' è il titolo della serata di cultura e relax che sabato 20 gennaio si tiene all'Accademia dei Fisiocritici organizzata dalla stessa Accademia in collaborazione con l'...

Il cervello dei ragazzi meno empatici è diverso : lo dice la Scienza : Negli anni la presenza di tratti della personalità 'insensibili e non favorevoli alle emozioni' (callou-unemotional, CU) sono stati collegati a dei deficit nello sviluppo della coscienza e dell'...

Linguaggio dei bambini e paracetamolo in gravidanza : la relazione indagata dalla Scienza : Sull'uso del paracetamolo in gravidanza ci sono ricerche controverse: fa bene? fa male? causa l'autismo? Ricordo che per la prima gravidanza chiesi al mio ginecologo se lo potevo assumere e lui mi ...

Cina : annunciati i vincitori dei premi statali di Scienza e tecnologia : Secondo quanto reso noto, 271 progetti e 9 esperti scientifici e tecnologici sono stati selezionati per i premi di scienza e tecnologia di quest'anno e inoltre 7 scienziati stranieri hanno ricevuto i ...

Vaccini : Renzi - 5 anni fa moriva Montalcini - noi dalla parte della Scienza non dei guru : ... dei presunti complotti sui Vaccini, è necessario ribadire con ancora più forza e determinazione -conclude Renzi- che stiamo dalla parte di chi crede nella scienza e non nei guru. Di chi crede nella ...

Dalla Marcia per la Scienza a quella dei ghiacciai : ecco le foto simbolo del 2017 per Science : Dalla Marcia per la scienza avvenuta lo scorso 22 aprile 2017 (Washington) a quella inesorabile dei ghiacciai minacciati dai cambiamenti climatici: sono alcuni esempi delle foto simbolo del 2017 scelte Dalla rivista Science. La gallery concede ampio spazio all’attualità e alla cronaca, ma soprattutto alla ricerca scientifica: tra gli scatti troviamo anche Giove e i suoi cicloni, ripresi Dalla sonda Juno della NASA e il trasporto in ...

Bambini schizzinosi a tavola : non è colpa dei genitori secondo la Scienza : Unimamme, se avete figli che fanno gli schizzinosi saprete quanta fatica si fa per indurli a provare cibi nuovi e sani. Bambini schizzinosi: uno studio Sappiate però che non è colpa dei genitori se i ...

L'obiezione di coScienza sullo staccare la spina divide il fronte dei medici cattolici (di L. Matarese) : "Ci asterremo dall'applicazione della legge e poi andremo avanti". Parola di Filippo Maria Boscia. La legge sul biotestamento è stata approvata in via definitiva da qualche ora e il presidente dell'...

L'obiezione di coScienza sullo staccare la spina divide il fronte dei medici cattolici : "Ci asterremo dall'applicazione della legge e poi andremo avanti". Parola di Filippo Maria Boscia. La legge sul biotestamento è stata approvata in via definitiva da qualche ora e il presidente dell'Associazione medici cattolici Italiani, che la definisce "una legge iniqua", già promette battaglia. Ma la lotta rischia di non essere unitaria, perché la sezione di Milano dell'associazione è su posizioni diverse. Il ...

I Gironi dei Mondiali di Russia 2018 tra Scienza - storia e geografia : il sorteggio sforna un pazzesco “Triangolare di Gibilterra” e un “Derby del Mar Rosso” ad alta tensione : Sono stati sorteggiati oggi i Gironi del Mondiale di Russia 2018 orfano dell’Italia (oltre che di altre big come Olanda, Stati Uniti d’America e Cile): un sorteggio particolarmente fortunato per le big europee Francia e Inghilterra, ma anche per la Spagna che era in seconda fascia e ha evitato accoppiamenti particolarmente difficili. Tutto sommato può ritenersi fortunata anche la Germania, che dovrà affrontare Messico, Svezia e Corea ...

Vaccini - per il commissario Ue i no vax hanno sulla coScienza la morte dei bambini : Il commissario pe la Sanità Ue Vytenis Andriukaitis ammonisce i no vax. Loro la responsabilità dei bambini non vaccinati e deceduti. Accuse dure e pesanti

Ottawa - alla scoperta dei musei - tra storia - arte e Scienza : Ottawa è una città ufficialmente bilingue (inglese e francese) e basa la sua economia principalmente sulle attività di governo e ministeriali, anche se non mancano l'alta tecnologia e il turismo. ...

"La Scienza sa di avere dei limiti da rispettare". Papa Francesco auspica più dialogo con la Chiesa : Occorre "superare la tragica divisione tra le 'due culture', quella umanistico-letteraria-teologica e quella scientifica, che conduce a un reciproco impoverimento, e incoraggiare un maggiore dialogo anche tra la Chiesa, comunità dei credenti, e la comunità scientifica". Lo ha detto il Papa aggiungendo che "la Chiesa, da parte sua, offre alcuni grandi principi per sostenere questo dialogo. Il primo è la centralità ...

Il festival dei fumetti in arrivo a Cagliari 'FestivalScienza' : ... come invece previsto): una passeggiata ideale nel giardino botanico del fantastico della letteratura, del cinema, dei fumetti e della scienza, dalle piante alchemiche medievali alle pozioni di Harry ...