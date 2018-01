Sci alpino : Sofia Goggia “Vonn a Cortina è al top : fiduciosa per una buona performance”. Brignone “Gara diversa rispetto a Bad Kleinkirchheim” : È tutto pronto per la tre giorni di gare a Cortina, quando fra domani e domenica si disputeranno due discese libere (una sarà il recupero di quella in Val D’Isere) e un superG. Queste le parole delle azzurre Sofia Goggia e Federica Brignone rilasciate ai nostri microfoni dopo la conferenza stampa indetta per l’occasione dalla Fisi, durante la quale ha parlato anche il capo allenatore Matteo Guadagnini. Sofia Goggia: “Quella di ...

Sci alpino - SuperG Kitzbuehel 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : In streaming, quindi, sarà possibile assistere alla gara su Rai Play ed Eurosport Player . OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE del SuperG di Kitzbuehel. Il Programma Venerdì 19 gennaio ore 11.30 ...

Sci alpino - SuperG Kitzbuehel 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Il weekend tanto atteso è finalmente giunto. Domani inizia la tappa di Kitzbuehel della Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Si gareggia sulla mitica Streif. Il Programma di gare si aprirà con il SuperG. I favoriti principali portano il nome del norvegese Aksel Lund Svindal e lo svizzero Beat Feuz. Sono loro i più accreditati della vittoria ma gli altri non staranno a guardare. In primis Kjetil Jansrud, leader della classifica di specialità, ...

Sci alpino - Discesa Cortina 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : In streaming, invece, sarà possibile assistere alla gara di Cortina su Rai Play ed Eurosport Player . OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE della Discesa di Cortina. Il Programma Venerdì 19 gennaio ...

Sci alpino - Discesa Cortina 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Tutto è pronto. Con la Discesa di domani si aprirà ufficialmente il weekend di Cortina della Coppa del Mondo femminile di sci alpino. La gara non era originariamente prevista in calendario. Si tratta infatti di un recupero della Discesa annullata a St. Moritz. Un cambio di Programma che rende ancor più bello ed interessante il weekend sull’Olympia delle Tofane. La favorita d’obbligo è Lindsey Vonn. Non solo perché ha vinto 11 volte ...

Sci alpino - Secondo allenamento per i discesisti a Kitzbuehel : Marsaglia davanti a tutti : Il programma austriaco di Coppa del mondo prevede venerdì 19 il superG, sabato 20 la discesa libera e domenica 21 gennaio lo slalom. Soddisfatto lo sciatore italiano: 'Francamente sono abbastanza ...

Sci alpino - Discesa Kitzbuehel 2018 : Matteo Marsaglia sorprende tutti nella seconda prova su pista accorciata : C’è ancora l’Italia davanti a tutti nella seconda prova di Discesa di Kitzbuehel, sede della prossima tappa della Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Il nome è nuovo rispetto alle ultime uscite: è stato Matteo Marsaglia il più veloce sulla Streif. Lo sciatore romano ha chiuso con il tempo di 1’24″73 una prova disputata su un tracciato accorciato, privo della parte finale. Una decisione presa dagli organizzatori questa ...

Sci alpino - Discesa Kitzbuehel 2018 : Matteo Marsaglia sorprende tutti nella seconda prova su pista accorciata : C’è ancora l’Italia davanti a tutti nella seconda prova di Discesa di Kitzbuehel, sede della prossima tappa della Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Il nome è nuovo rispetto alle ultime uscite: è stato Matteo Marsaglia il più veloce sulla Streif. Lo sciatore romano ha chiuso con il tempo di 1’24″73 una prova disputata su un tracciato accorciato, privo della parte finale. Una decisione presa dagli organizzatori questa ...

Sci alpino - Discesa Cortina 2018 : è ancora Lindsey Vonn la più veloce in prova. Tina Weirather seconda - Sofia Goggia quarta : Lindsey Vonn è stata anche oggi la più veloce sulla Olympia delle Tofane di CorTina. L’americana ha chiuso con il miglior tempo anche la seconda prova cronometrata di Discesa, su una pista sulla quale ha vinto per ben 11 volte in carriera (5 in Discesa, 6 in superG). Vonn ha fatto ancora meglio di ieri, abbassando il tempo di oltre un secondo, fino all’1’36″87 di oggi, confermandosi favorita assoluta del weekend, che ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Kitzbuehel 2018 : si gareggia sulla mitica Streif! Weekend per cuori forti tra velocità e slalom : L’asticella si alza sempre di più nella Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Dopo il fine settimana di Wengen, si vola a Kitzbuehel. Streif è il primo nome che salta alla mente pensando alla cittadina austriaca. Una pista mitica, un vero e proprio esame di maturità per qualsiasi velocista. Una discesa da cuore in gola, da 1.665 metri di altitudine fino a valle, con un tratto, subito dopo il Mausefalle, il salto in partenza, anche ...

Sci alpino femminile - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : le grandi donne da podio. Spiccano Shiffrin - Vonn e Gut : Mancano poco più di venti giorni all’inizio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang. Lo sci alpino è da sempre la disciplina regina e c’è grandissima attesa per chi sarà protagonista sulle nevi coreane. In campo femminile l’Italia può ambire a traguardi molto importanti, soprattutto con Sofia Goggia e Federica Brignone, ma nel resto del mondo ci sono alcune atlete che possono assolutamente entrare nel ristretto gruppo delle ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Cortina 2018 : weekend di pura velocità - le azzurre per bissare Bad Kleinkirchheim : ... arrivato domenica scorsa al termine di una discesa da consegnare dritta agli annali di questo sport, ma è già tempo di pensare al prossimo impegno di Coppa del Mondo. A partire da venerdì, infatti, ...

Sci alpino - Discesa femminile Cortina 2018 : Vonn davanti a tutte dopo la prima prova. Goggia e Brignone seconda e quinta : Si è da poco conclusa la prima prova cronometrata sull'Olympia delle Tofane di Cortina, la pista sulla quale venerdì e sabato gareggeranno le discesiste impegnate nella Coppa del Mondo di sci alpino femminile . Lindsey Vonn ha fatto segnare nettamente il miglior tempo, con il crono di 1'37 99 , dimostrando subito di essere a proprio agio su un tracciato in cui fra Discesa e ...

Sci alpino - Sofia Goggia soddisfatta dopo la prova di Cortina : 'sono pronta per un buon risultato' : Le parole delle azzurre dopo la prova sulla pista di Cortina in vista della Coppa del mondo. Sofia Goggia : ' La Tofana è sempre una pista bellissima, la neve è compatta ma un pochino più soffice ...